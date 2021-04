Pellegrini na úvod brífingu strany Hlas ocenil Čaputovú, lebo si zmluvu nielen vyžiadala, ale aj preštudovala: „Som rád, že vyslovila svoj vlastný názor, že nevidí dôvod na to, aby bola zmluva tajná.“ Prezidentka sa dnes po oboznámení so zmluvou vyjadrila, že podľa jej názoru ide o zmluvu, ktorá by mala byť príslušným spôsobom povinne zverejnená. Čaputová zároveň povedala, že dôvodom na vrátenie Sputnika V nebolo to, že náš Štátny ústav na kontrolu liečiv (ŠÚKL) dal vakcínu testovať neregistrovanému laboratóriu. To uviedol ako hlavný dôvod Matovič.

„Čo je však omnoho horšie, je, že prezidentka v priamom prenose potvrdila to, čo sme si už dávno mysleli a čo všetci dobre vieme - že Igor Matovič klame ráno, na obed aj večer. Klamstvo je jeho pracovným princípom,“ povedal Pellegrini. Prezidentka podľa Pellegriniho usvedčila Matoviča v priamom prenose. Podľa šéfa Hlasu aj sedliacky rozum hovorí každému z nás, že ak si niečo kúpime a je to naše vlastníctvo, tak si s tým môžeme robiť, čo chceme.

Pellegrini zašiel ešte ďalej: „Preto sa chcem spýtať jasne a verejne, či náhodou dôvodom výzvy ruskej strany na vrátenie vakcín nebolo to, že sme do tejto výzvy za ňu nezaplatili.“ Podľa Pellegriniho mohla Matovičova cesta do Ruska znamenať aj to, že minister išiel „uhladiť spory a dohodnúť úhradu tejto transakcie“. Šéf Hlasu vyzval preto Eduarda Hegera, aby odpovedal na otázky, kto podpísal zmluvu na dodávku vakcín, v ktorom dátume bola zmluva podpísaná, kedy došlo k úhrade za vakcíny, koľko sme za ne zaplatili a k čomu všetkému nás táto zmluva zaväzuje.

„Chcem sa tiež spýtať, či vakcína, ktorá k nám prišla, pochádza priamo z fabriky primárneho výrobcu a či náhodou na Slovensku nie je šarža, ktorá bola vyrobená už na základe nejakého zmluvného vzťahu v inej krajine sveta,“ povedal Pellegrini. Podľa neho sa mohla vakcína vyrábať napríklad v Indii alebo inde. Pellegrini sa pýta, či k nám bola privezená vakcína, ktorá sa vyrába v Rusku, alebo k nám bola dovezená nejaká, ktorú pre iné krajiny - možno aj tretieho sveta - vyrába iná fabrika a tomu potom vraj môže zodpovedať kvalita.