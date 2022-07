Expremiér a líder Hlasu–SD Peter Pellegrini (46) poriadne šokoval! V diskusnej relácii TA3 V politike apeloval na občanov, aby jeho strane poslali peniaze s tým, že im vraj pomôže „hoci aj tisíc eur“. On sám pritom býva v byte, ktorý podľa mediálnych informácii vyšiel na pol milióna eur a jazdí na aute, ktorého cena sa pohybuje v desiatkach tisíc eur.

Na otázku moderátora, z čoho Hlas-SD žije a ako to zvládajú, Pellegrini odpovedal: „No však, skladáme sa“. „Aj z vlastných úspor, aj z vlastných platov odvádza každý poslanec. Plus prosíme ľudí aj o tisícový alebo päťstoeurový dar,“ pokračoval ďalej líder Hlasu. Moderátora prekvapilo apelovanie Pellegriniho na ľudí, aby Hlasu poslali peniaze napriek ťažkej situácii, v ktorej mnohí občania Slovenskej republiky žijú. Expremiér sa však sťažoval ďalej, že Hlas nemôže oblepiť Slovensko bilbordmi, lebo na to nemajú.



Paradoxne, pritom iba nedávno sa riešila kauza v súvislosti s tým, odkiaľ má líder Hlasu na luxusné auto, v ktorom jazdí. Auto vídať pred straníckou centrálou Hlasu v centre Bratislavy. Ide o nové Volvo V90 s luxusnými koženými autosedačkami v bielom prevedení, v ktorom Pellegrini nakrútil aj video o vysokých cenách benzínu. „Mám ho požičané od sestry. Moja sestra nie je činná osoba; keby som poprosil aj mamu, otca, už sú dôchodcovia, aby mi pomohli, asi vám to nebudem zdôvodňovať,“ reagoval Pellegrini pre Denník N.

Politikova sestra Eva Pellegrini povedala, že bratovi nové Volvo požičala, lebo považuje za normálne, že si súrodenci pomáhajú. Svoj názor na výrok Pellegriniho má aj politológ Jozef Lenč. NÁZOR POLITOLÓGA NA PELLEGRINIHO SI PREČÍTAJTE V NAŠEJ GALÉRII!

Z výročných správ politických strán za rok 2021 vyplýva, že najbohatšou mimoparlamentnou stranou bola ku koncu minulého roka Aliancia s majetkom za 748 843 eur (jej príjem tvorili dary 500 eur a príspevok zo štátneho rozpočtu 307 567 eur). Druhým najbohatším bolo KDH. Ku koncu roka malo majetok za 616 312,52 eura (zo štátneho rozpočtu dostalo príspevok 366 090 eur, prijalo aj dary v hodnote 1 710 eur, z členských príspevkov získalo 38 244 eur). Treťou v poradí je SNS s majetkom za 521 172,07 eura.

Nasleduje Dobrá voľba a Umiernení. Strana nemala zisky z členských príspevkov, zo štátneho rozpočtu dostala príspevok 240 840,60 eura. Jej celkový majetok bol ku koncu roka 169 220,93 eura. Majetok strany Hlas-SD tvoril ku koncu roka 2021 102 079,81 eura. Strana eviduje z členských príspevkov príjem 44 444 eur a z darov 255 697 eur. Štátny príspevok nezískala, keďže vznikla v priebehu aktuálneho volebného obdobia. Štátny príspevok nedostalo ani hnutie Republika. Jeho majetok ku koncu roka 2021 tvoril 77 017,55 eura.

Progresívne Slovensko malo zasa majetok vo výške 59 323,20 eura. V uplynulom roku dostalo aj príspevok od štátu, a to 274 064,70 eura. Nasleduje Maďarské Fórum s majetkom 236,03 eura. Strana nedostala príspevky z členského ani zo štátneho rozpočtu.