Len deň po tom, ako Matovič oznámil nové obmedzenia platné počas vianočných sviatkov, prišla vlna kritiky. Nič mu nedaroval už dopoludnia šéf rezortu hospodárstva, ktorý mal potrebu vyjadriť sa k údajným klamstvám premiéra. Najnovšie sa do premiéra pustil aj šéf Hlasu, ktorý súčasný stav pomenoval ako "kombináciu veľkého počtu nakazených s rozvratom vlády v priamom prenose".

"Od včera sledujeme, čo sa tu deje a ako na to reaguje vicepremiér. Jednoducho táto krajina dnes nemá vládu, ktorá má pevne veci v rukách,"Pellegrini si neodpustil výčitku ani voči Sulíkovi. Očakával, že občanom premiér vysvetlí, aké medicínske opodstatnenia majú nové opatrenia. "Žiaľ, včera sme z úst pána premiéra počuli len jedno priznanie, že prehral a kopu rečí o tom, kto každý je zodpovedný, pretože samozrejme, ako už je zvykom u nášho premiéra, on to nie je,"povedal Pellegrini.

Pellegrini sa opätovne zastal aj prezidentky Zuzany Čaputovej. "Absolútne odmietam slová predsedu vlády, že za tento stav môže prezidentka Slovenskej republiky. Pripomínam, že pani prezidentka mu aj pred prvým kolom testovania odkázala, že je v záujme spoločnosti, aby bolo dobrovoľné," vysvetlil.

Prezidentka podľa šéfa Hlasu môže dať odporúčanie, avšak krajinu riadi premiér. "Je to alibista, amatér a jeden neschopný človek, u ktorého máme pochybnosti, či je mentálne pripravený na to, aby túto ťažkú situáciu normálne zvládol,"dodal Pellegrini. Matovič sa podľa neho vyhovára aj na saskárov.

"Lockdown, ktorý nám včera predstavil pán premiér je taký mačkopes,"povedal Pellegrini s tým, že nové opatrenia výrazne neznížia mobilitu, iba privedú prevádzky do ešte väčších strát. "Aj z tohto miesta musím vyzvať predsedu vlády, aby odovzdal riadenie celej krajiny dorúk niekomu inému,"dodal Pellegrini.