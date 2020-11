Expremiér Peter Pellegrini (Hlas-SD) vyzval ľudí, aby sa zapojili do ankety v súvislosti so skrátením volebného obdobia Národnej rady (NR) SR.

Anketu plánuje spustiť 17. novembra na webe. Verí, že ak sa do nej zapojí viac ľudí ako do ankety premiéra Igora Matoviča (OĽANO) pred voľbami, bude to pre vládu rovnako záväzné. Ak občania v ankete vyjadria súhlas, pripustil aj pokus o vyhlásenie referenda.

