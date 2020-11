Expremiér Peter Pellegrini (Hlas-SD) vyzval ľudí, aby sa zapojili do internetovej ankety v súvislosti so skrátením volebného obdobia Národnej rady (NR) SR. Anketu plánuje spustiť 17. novembra.

Verí, že ak sa zapojí viac ľudí ako do ankety premiéra Igora Matoviča (OĽANO) pred voľbami, bude to pre vládu rovnako záväzné. Ak sa zároveň väčšina vyjadrí za ukončenie funkčného obdobia vlády, predloží Hlas-SD do parlamentu ústavný zákon o skrátení volebného obdobia NR SR, aby plénum rozhodlo o predčasných voľbách. Pripustil iniciovanie referenda, ak koalícia návrh odmietne. Moc majú podľa neho v rukách občania, pretože opozícia nemá dostatok síl na povalenie vlády.

„Prvého novembra odštartuje Hlas-sociálna demokracia internetovú anketu a na stránke www.referendum2021.sk sa budeme pýtať ľudí, či súhlasia so skrátením volebného obdobia NR SR. Pozývam všetkých ľudí, aby sa do ankety 17. novembra zapojili a dali jasne najavo, čo si o tejto vláde na čele s premiérom Igorom Matovičom myslia,“ priblížil Pellegrini. Pripomenul predvolebnú anketu hnutia OĽANO, o ktorej Matovič hovoril ako o záväznej pre vládu a body z nej premietol aj do programového vyhlásenia vlády.

Poznamenal, že 17. novembra si Slovensko pripomenie sviatok slobody a demokracie. Hoci by ľudia podľa neho tento deň radi oslávili na námestiach, pre núdzový stav nemôžu. „Prvýkrát po 31 rokoch sa vládnuci režim vyhráža ľuďom, že ak sa na námestiach zídu, nasadí políciu,“ podotkol. „Hoc sa mi to nepáči a považujem vyhlásenie núdzového stavu za protiústavné, žiaľ, vyhlásený je a ja sa ako občan musím zdržať akéhokoľvek protiprávneho konania,“ pokračoval. Deklaroval, že nebude ľudí vyzývať, aby sa zúčastnili na plánovaných protestoch, hoci ani on s opatreniami nesúhlasí. Upozornil, že porušovanie zákonov vedie k anarchii.

Oslava 45. narodenín Petra Pellegriniho v jednom z bratislavských podnikov. Zdroj: EMIL VAŠKO

Zároveň apeloval na ľudí, ktorí sa aj tak plánujú na protestoch zúčastniť, aby zachovali pokoj, nenechali sa vyprovokovať a nedali tak premiérovi dôvod zasiahnuť proti nim vodnými delami. Ako alternatívu k protestom navrhol, aby si ľudia 17. novembra v okne zapálili sviečku ako symbol slobody.

Pellegrini v tejto súvislosti kritizoval, že platí zákaz zhromažďovania sa, sú zatvorené viaceré prevádzky i kostoly, hoci vláda sľubovala uvoľnenie po plošnom pretestovaní občanov. Namiesto splnenia sľubov podľa neho premiér vytvára chaos v opatreniach, využíva politiku vydierania občanov, rozdeľuje spoločnosť, uráža ľudí s iným názorom a neváha porušovať ani zákony a ústavu. „Pripomínam, že nie je beztrestný a nie je nad zákonom,“podotkol s tým, že raz za to bude niesť zodpovednosť

Predseda opozičného Smeru-SD Robert Fico v stredu (11. 11.) vyhlásil, že ak bude strana cítiť podporu verejnosti, spustí zber podpisov na vyhlásenie referenda o predčasných parlamentných voľbách. Smer-SD cíti podľa Fica u ľudí vlnu odporu voči premiérovi Matovičovi a vláde. Ak majú ľudia dosť ponižovania, nedemokratických metód či porušovania ľudských práv, Fico ich vyzval na podporu referenda. Zámer víta aj mimoparlamentná SNS, ktorá už začala s prípravou podobného referenda. Vyzvala všetky demokratické opozičné strany na spoločný zber podpisov s tým, že je pripravená rozšíriť petičný výbor o jednotlivých zástupcov.

Pellegrini sa pustil aj do vzťahov súčasnej koalície: „U nás sa nehlasovalo tak, aby dvaja koaliční partneri prehlasovali toho tretieho. Toto nie je normálne nikde, aby si koaliční partneri posielali odkazy cez médiá. Na druhej strane musím povedať, že jediní kto sú ako-tak príčetní sú poslanci SaS a Richard Sulík. Ale to nestačí, aj tak to skončí vždy tak, ako chce Matovič.“

