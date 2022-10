Pellegrini a Remišová odsúdili MASAKER v Bratislave: Pomôžu politici LGBT komunite? ×

Diskusia pod článkami by na internete mala prebiehať pod reálnymi menami a nie prezývkami. To, čo platí vo fyzickom svete, by tak platilo aj v tom digitálnom. V online priestore nie je právo na väčšiu voľnosť. V diskusnej relácii TV JOJ Na hrane to vo štvrtok uviedol poslanec národnej rady a šéf mimoparlamentného Hlasu-SD Peter Pellegrini. Vicepremiérka Veronika Remišová (Za ľudí) s tým súhlasí.