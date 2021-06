Už niekoľko mesiacov je na Slovensku možné očkovať sa proti COVID-19. Túto možnosť využila aj časť slovenských politikov, ktorých je však, rovnako ako zvyšných obyvateľov, stále málo. Na pozitívnejší prístup k vakcinácii a aj vlastnú angažovanosť vyzvala politických lídrov nedávno prezidentka Zuzana Čaputová. Sama sa totiž snaží ísť príkladom, a preto to vyžaduje aj od ďalších politikov. Pokiaľ ide o moje bezprostredné okolie, celá moja rodina, dokonca aj mladšia dcéra, ktorá ešte nemá 18 rokov, má za sebou prvú vakcínu. V tomto prípade dávam na odporúčania odborníkov a lekárov," vyhlásila. „Pokiaľ ide o palác, aj tu je moje bezprostredné okolie vakcinované, no, samozrejme, máme aj kolegov, ktorí sa rozhodli zatiaľ nezaočkovať," uviedla s tým, že vakcináciu považuje za najlepšie a najefektívnejšie riešenie, ako predísť tretej vlne pandémie. „Cítim sa bezpečnejšie, čo súvisí s tým, že som vakcinovaná. Kým minulý rok sme dúfali, že sa nám choroba vyhne, teraz, keď sme vakcinovaní, už to nemusí byť o dúfaní, ale máme vysokú mieru istoty," povedala. Prezidentka svoje tvrdenia opiera o osobnú skúsenosť. „Keď sa stretávam s lekármi z covid oddelení a pýtam sa na ich reflexiu, hovoria nám, že situácia po vakcinácii zdravotníckeho personálu je sto a jedno. Predtým choreli a dnes, aj keď sú v prvej línii, vakcinácia ich drží v bezpečnej zóne," uviedla Čaputová s tým, že toto je pre ňu argument, ktorý hovorí o fungovaní ochrany pomocou vakcín.

Vedci z celého sveta upozorňujú na dôležitosť očkovania. Slovensko zatiaľ dosť zaostáva a istú vinu na tom nesú aj vajataví politici. Zdroj: Jakub Kotian

Druhý najpopulárnejší slovenský politik sa však rovnako pozitívnym postojom rozhodne neprezentuje. Predseda mimoparlamentnej strany Hlas-SD Peter Pellegrini za ostatné mesiace prešiel pomerne výraznou zmenou prístupu k vakcinácii. Stále síce tvrdí, že kto chce, nech sa zaočkuje, žiadne odporúčanie či nabádanie na očkovanie sa však od neho nedočkáme. „Nikdy, žiaden predstaviteľ strany Hlas, ani ja osobne, sme neurobili žiaden úkon, ktorý by smeroval, alebo by odrádzal ľudí od očkovania. Naopak, strana Hlas od začiatku hovorí, že ľudia sa majú dať očkovať, tí, ktorí sa zaočkovať chcú a mali by tak urobiť čo najrýchlejšie, ale trváme na princípe dobrovoľnosti. Čiže, len keď sa tak sami rozhodnú, nie, že ich k tomu donúti štát alebo niekto pod hrozbou straty zamestnania, to je niečo absolútne neprípustné," uviedol vo štvrtok večer v relácii TV JOJ Na hrane. Prakticky okamžite po tom, ako mu moderátorka Jana Krescanko Dibáková naznačila, že jeho predsednícka vajatavosť je na škodu, Pellegrini vypenil. „Všetci majú fetiš z toho, či sa ja dám alebo nedám zaočkovať. Pani prezidentka je najpopulárnejšia politička v tomto štáte a zaočkovať sa dala v čase, keď jej ešte nepadlo percento obľúbenosti a jej popularita bola 70 percent. Ale nemáme 70-percentnú zaočkovanosť," obhajoval svoj názor.

