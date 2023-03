Ak sa do 6. marca nepodarí zmeniť termín, predčasné voľby budú zrejme až v septembri. Predseda opozičnej strany Hlas Peter Pellegrini však nevidí katastrofu ani v termíne 1. júla. Preto je odhodlaný volať so SaS.

Podľa Pellegriniho je termín predčasných volieb skôr v rukách Richarda Sulíka a SaS, ako v rukách prezidentky Zuzany Čaputovej. „Prezidentka nevymenuje vládu len tak akoby, len na to, aby donútila koalíciu k hlasovaniu o skoršom termíne predčasných volieb,“ povedal bývalý premiér. „Pravdepodobne by nenašla ani odozvu u odborníkov, ak by vedeli, že majú slúžiť ako strašiaci v poli,“ pokračoval.

Napriek tomu si myslí, že Čaputová by mala úradnícku vládu vymenovať. Aj keby práve úradnícka vláda doviedla krajinu do predčasných septembrových volieb. „Tak by nedovolila terorizovať Slovensko neschopnými pánmi, ktorí sú tam dnes,“ dodal.

Kým doteraz časť opozície tlačila na termín 24. júna, Pellegrini si myslí, že voľby by mohli byť aj v sobotu 1. júla. Aby prešiel júnový termín, poslanci by sa na tom museli dohodnúť do 6. marca. Inak by sa nestihla 110-dňová lehota ich vyhlásenia pred samotným konaním. „Prvý júl nie je katastrofa, ľudia ešte nebudú na dovolenkách,“ myslí si.

Pellegrini verejne sľúbil, že skúsi – hoci aj neoficiálne – ešte raz osloviť SaS s otázkou, či nezmenila svoj názor na termín predčasných volieb. „Spýtam sa, či nezmenia svoj postoj teraz, keď vidia, čo všetko prepuká na verejnosť,“ poukázal Pellegrini na dianie na ministerstve zdravotníctva. To už vedie poverený premiér Eduard Heger (OĽaNO). A k tomu šéfuje aj rezortu financií.

Ak SaS nezmení svoj názor, nemá podľa Pellegriniho zmysel robiť „teátro“. Teda zvolávať mimoriadnu schôdzu. „Tá sa aj tak neotvorí, lebo nemáme dostatok hlasov. Prvý raz je to fajn, druhýkrát je to ešte zaujímavé, ale tretíkrát je to trápne,“ zhodnotil šance na zvolanie ďalšej mimoriadnej schôdze na tému termínu predčasných volieb.



Prečítajte si tiež: