Peter Pellegrini (47) má, zdá sa, jasno. Horúcou favoritkou jeho strany na post ministra zdravotníctva by sa v prípade volebného úspechu Hlasu stala Zuzana Dolinková (40). Na druhú koľaj tak prekvapivo odsunul Tomáša Druckera (44) i Richarda Rašiho (52), dvoch ostrieľaných exministrov s množstvom skúseností z vedenia rezortu.

Dolinková vstúpila do mimoparlamentného Hlasu z pozície prezidentky Zväzu ambulantných poskytovateľov v roku 2021. Ešte predtým pôsobila v strane Dobrá voľba, ktorej lídrom bol Tomáš Drucker (44).

Aj on je dnes členom Hlasu, pretože prednedávnom došlo k zlúčeniu oboch politických subjektov. Skúsený manažér a okrem iného aj exminister zdravotníctva však práve Dolinkovej nomináciu podporuje a pripomína, že líderkou pre oblasť zdravotníctva bola aj v jeho strane.

„Stav v zdravotníctve je jedným z najvážnejších problémov na Slovensku a vyžaduje si odborný a manažérsky prístup najmä od politických strán," konštatoval Drucker. „Spojením strán Hlas-SD a Dobrá voľba vzniká najsilnejší tím pre riešenie problémov slovenského zdravotníctva, ktorého politickým lídrom je Zuzana Dolinková," pochválil sa exminister, ktorý by sa v prípade volebného úspechu chcel venovať „zosúladeniu viacerých priorít, ktoré majú dosah na verejné financie a ekonomiku."

To, že by Zuzana Dolinková mala byť čiernym koňom Hlasu v prípade obsadenia rezortu zdravotníctva, povedal Peter Pellegrini prednedávnom v odpovedi na otázku v diskusnej relácii TV Markíza Na telo. Otázka znela, či bude kandidátkou číslo jeden aj potom, ako do Hlasu prišiel už spomínaný Tomáš Drucker.

Pellegrini jasne odpovedal, že na Dolinkovej nominácii sa nič nemení. Dokonca ani fakt, že v strane figuruje aj ďalší exminister zdravotníctva, Richard Raši.

Naopak, uprednostnenie Dolinkovej prekvapilo skúseného politológa Tomáša Koziaka. „Je to trochu prekvapujúce, keďže politici na posty ministrov zvyknú nominovať skôr ostrieľaných harcovníkov s odbornou skúsenosťou a politickým výtlakom. Profesijne môže byť pani Dolinková skúsenou odborníčkou, no v politike je neznámou tvárou," myslí si odborník. „V tomto prípade môže byť Pellegriniho rozhodnutie ovplyvnené tým, že páni Raši a Drucker nemusia byť najlepšie vnímaní verejnosťou," zamýšľa sa Koziak.

„Napríklad pán Raši je často spájaný s nebohým pánom Paškom a mnohí si môžu spomenúť na podozrenia súvisiace s tunelovaním zdravotníctva," konštatuje politológ so záverom, že Pellegrini možno iba nechce vkladať do rúk konkurenčných strán „lacné náboje".

Samotná Dolinková v rámci Hlasu pravidelne komunikuje najmä zdravotnícke témy. Pričom medzi hlavné okruhy radí potrebu zaradiť zdravotníctvo do hlavných vládnych priorít. „Malo by mať plnú podporu ministra financií, dlhodobú víziu na niekoľko volebných období, zaoberať sa prevenciou ako nadrezortnou a intersektorálnou témou. A akútne riešiť dlhodobo nepriaznivú personálnu stabilizáciu," uviedla na sociálnej sieti Dolinková.

