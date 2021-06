Na začiatok predstavili rebríček najdôveryhodnejších lídrov strán a premiéra s prezidentkou. Práve Zuzana Čaputová má viac než 50% dôveru ľudu a druhým najdôveryhodnejším je Pellegrini (44%). Matovičova dôvera klesla na historické minimum (13%) a predbehli ho dokonca aj Andrej Danko (23%) alebo Marian Kotleba (15%). Naopak, na treťom mieste v rebríčku je Richard Sulík (34%), ktorý si výrazne polepšil, ukázal to prieskum Focus pre televíziu Markíza.

Na otázku v relácii Na telo, k prieskumu dôveryhodnosti, a či by nemal viesť OĽaNO Heger, Budaj odpovedal, že nie. Podľa neho odvolávanie Mikulca je akási pomsta súčasnej opozície. "Áno, táto koalícia otvorene hovorí o svojich konfliktoch. Netmelí si totiž biznis," hovorí Budaj. "Nemajú sa čím vydierať. Ale táto partia nemá ako začať kradnúť, lebo jeden druhému robí strážcu. Škodlivé to je ak, to ľudí vyrušuje," dodáva.

Podľa Pellegriniho sa deje v SIS-ke marazmus a nie očista. "Táto skupina ľudí dokáže zavrieť hocikoho na základe vyfabulovaných vecí," dodáva. Podľa neho koalíciu, ktorá sa zmieta v konfliktoch, môže držať dokopy už len biznis a zatváranie nevinných ľudí. "Ministra Mikulca už dávno mal odvolať premiér. Lebo ak by sa to prevalilo za mojej vlády, išli by ste už do ulíc," hovorí Pellegrini.

Budaj sa vyhol odpovedi, či súhlasí s ministrom Igorom Matovičom, ktorý tvrdí, že Kolíková podvod spáchala. "Igor Matovič nerobil žiadne súkromné vyšetrovanie, toto je jeho názor, ktorý veľmi otvorene hovorí. V tejto koalícii žiadny člen nemôže prekročiť etiku, lebo to niekto pomenuje,“ hovorí.

Vláda podľa Budaja bude pri tretej vlne nútená urobiť opatrenia, ale tie nechcel konkretizovať. Pellegrini kritizuje myšlienku povinného očkovania. "Tak tu ideme diskutovať, či občan má právo na referendum, čo je absurdné a tu, chceme si dovoliť a prikázať ľuďom, že sa musia očkovať," hovorí.