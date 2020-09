Pellegrini chce VEĽKÚ finančnú injekciu pre poškodených koronavírusom: Kto by ju mal dostať?

Obce a vyššie územné celky (VÚC) by mohli dostať jednorazový príspevok ako kompenzáciu výpadkov príjmov spôsobených epidemiologickými opatreniami proti šíreniu pandémie nového koronavírusu. Vyplýva to z novely zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19. Do Národnej rady (NR) SR ju predložili nezaradení poslanci okolo Petra Pellegriniho.