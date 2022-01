Počas relácie tvrdil Budaj Pellegrinimu, že "histerčí", za kamerami sa však názorovo zhodli pri popíjaní kávy. Video, ktoré na sociálnej sieti zverejnil predseda mimoparlamentnej strany Život-NS Tomáš Taraba ukazuje, ako v zákulisí natáčania markizáckej diskusnej relácie Na telo spolu sedia minister životného prostredia Ján Budaj s predsedom Hlasu-SD Petrom Pellegrinim.

Tí si síce pred televíznymi kamerami nič nedarovali, no v zákulisí boli za jedno. „Pán Budaj vysoko ocenil, že Pellegrini „urobil výhybku“ a hrá to na koaličný potenciál s touto koalíciou. Pán Pellegrini povedal, že ho to ale bude stáť ešte 5 % hlasov," opisuje Taraba.

Keď minister Budaj nazval ľudí v opozícii "dezolátmi," Pellegrini iba pritakal: "Sú, sú."

"Neverím vlastným ušiam“ dodal Tomáš Taraba.