Lídrom hnutia Sme rodina bude aj v nadchádzajúcich voľbách jeho predseda Boris Kollár, ktorý však bude už čoskoro čeliť odvolávaniu pre medializovanú kauzu fyzického násilia na jeho expartnerke Barbore Richterovej. Samotný podpredseda hnutia Peter Pčolinský bude kandidovať zo štvrtého miesta.

Do aktívnej politiky sa vracia aj niekdajší minister vnútra Kaliňák, ktorý na kandidátke zaujme siedme miesto, hneď za svojím synovcom Erikom. "Myslím si, že mladosť má prednosť," komentoval situáciu exminister. "Pre mňa je sedmička celkom zaujímavá, keďže som s ňou pred 25 rokmi vstupoval do politiky," dodal.

Peter Pčolinský Zdroj: Jaroslav Novák

Zatiaľ čo Kaliňák jasne uviedol, že strana Smer-SD sa nevyjadrovala a ani nemieni vyjadrovať k povolebným spoluprácam, Pčolinský reagoval oveľa ráznejšie. Hnutie Sme rodina má podľa jeho slov jasne stanovené podmienky, za ktorých je ochotné ísť do povolebnej spolupráce a hnutie Republika tieto podmienky nespĺňa. Prekvapivo však reagoval aj na otázky týkajúce sa možnej povolebnej spolupráce s opozičným Smerom. VYJADRENIE K PRÍPADNEJ SPOLUPRÁCI SO SMEROM NÁJDETE V GALÉRII

Robert Kaliňák Zdroj: NORBERT SKALIČAN

V prípade Republiky Pčolinský pripomenul ich postoje k členstvu Slovenska v euroatlantických štruktúrach a poukázal aj na ich vyhýbavé odpovede v súvislosti s holokaustom. Sme rodina je totiž podľa neho za jasné ukotvenie Slovenska na Západe.

Diskutujúci sa v relácii dotkli aj budúcoročných prezidentských volieb. Hnutie Sme rodina pritom už jednoznačne deklarovalo, že nemá záujem mať vlastného kandidáta na prezidenta. Pčolinský si navyše myslí, že kandidatúr na prezidenta bude pribúdať po septembrových predčasných parlamentných voľbách. Osobne by si prial takého prezidenta, ktorý bude spájať ľudí aj politikov. „Nesmie to byť prezident, ktorý bude rozdeľovať spoločnosť," povedal. Kaliňak podotkol, že Čaputová sa podľa jeho názoru spreneverila vlastným slovám. "To bolo to, čo ľudí sklamalo," konštatoval.