O Matovičovi je známe, že oblek nie je jeho najlepší kamarát, uprednostňuje skôr pohodlné a športovo elegantné kúsky. Už ako opozičný poslanec rád provokoval neformálnym imidžom. Roky chodil do parlamentu vo vyťahaných košeliach, v tričkách s rôznymi nápismi, kritiku si vyslúžil aj za žabky na pôde Národnej rady. Po nástupe do funkcie premiéra opäť pútal pozornosť módnymi výstrelkami, zrejme najväčší rozruch vyvolal, keď veľvyslanca Bieloruska privítal v teniskách. RETRO FOTKY OUTFITOV MATOVIČA SI POZRITE V NAŠEJ GALÉRII!

Minulý týždeň Matovič opäť vzbudil pozornosť. Počas jedného týždňa sa totiž objavil až štyrikrát v rovnakom tmavomodrom károvanom saku. Vo výraznom módnom kúsku vystúpil na tlačovej konferencii po skončení rokovaní s lekárskymi odborármi (v pondelok 21. novembra).

Obliekol si ho aj na televízny duel s poslankyňou Janou Bittó Cigánikovou v relácii TV JOJ Na hrane (vo štvrtok 24. novembra), nasledujúci deň na krst kuchárskej knihy europoslanca Petra Polláka (v piatok 25. novembra) a v rovnakom saku sme ho mohli opäť zazrieť aj v závere týždňa v diskusnej relácii RTVS O päť minút 12 (v nedeľu 27. novembra). FOTKY MATOVIČA V ROVNAKOM KÁROVANOM SAKU NÁJDETE V NAŠEJ GALÉRII!

„Minister zvolil viackrát za sebou kárované sako, ktoré je dosť výrazným módnym prvkom. Oživilo to jeho outfit, no odporučila by som mu, aby ho nenosil príliš často, keďže také výrazné sako si každý zapamätá a môže to pôsobiť, že má len tento jediný kúsok," hovorí stylistka Lucia, ambasádorka wibo.sk. Celé hodnotenie stylistky nájdete v našej galérii!

S otázkou, či ide o obľúbený kúsok Igora Matoviča, alebo kárované sako nosí pre šťastie, sme sa spýtali aj ministra financií, do uzávierky však neodpovedal.