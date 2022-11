Na exkluzívnej VIP-party zorganizovanej pri príležitosti piateho výročia založenia kliniky ENVY stavila bývalá prvá vicemiss Miss Universe 2010 Timea Szabóová na nadčasovú eleganciu. Zvolila si bielu blúzku s trištvrťovým rukávom a náprsnými vreckami s potlačou v kombinácii s koženými legínami kapučínovej farby. Tie doplnila o vysoké biele kožené čižmy s hadím vzorom, ktoré dodali jej outfitu ešte väčší punc elegancie.

"Partnerka pána Kmotríka zvolila veľmi príjemný outfit. Dámy mali na prezentácii novej rady kozmetiky dress code v zemitých farbách, čo sa mi veľmi páčilo, keďže všade vidíme často len čiernu," hovorí hneď v úvode stylistka Lucia, ambasádorka wibo.sk. "Pani Timea, sa vyzná do módy a vlastní krásne luxusné kúsky známych značiek, čo je aj pochopiteľné, keďže sa venovala modelingu a popritom si vycibrila svoj osobitný štýl," vysvetľovala odborníčka ďalej. OUTFIT SZABÓOVEJ NÁJDETE V NAŠEJ GALÉRII!

Krásna Timea Szabóová, ktorá skončila na druhom mieste v súťaži krásy Miss Universe v roku 2010, sa za tie roky vôbec nezmenila. Zdroj: EMIL VAŠKO

"Jednoduchý, čistý, ale o to viac luxusne pôsobiaci outfit vyzdvihla luxusnou kabelkou značky Burberry," hovorí stylistka. "Svetlý outfit doplnila o moderné špicaté čižmy, ktoré jej predĺžujú už aj tak dlhé nohy," podotkla ďalej. "Make up je veľmi jemný a nenápadný, no tentokrát, sa mi to k tomu celkovému výzoru a na tému akcie - prezentáciu novej rady kozmetiky hodí," uzavrela stylistka Lucia.

Krásna partnerka majiteľa ŠK Slovana Bratislava však mimo elegantného outfitu zaujala aj luxusnými šperkami. Na jej zápästí sa ligotali neprehliadnuteľné hodinky značky Rolex, ktoré stoja viac ako 18-tisíc eur! Zaujali aj jej nádherné náušnice so žiarivým zeleným smaragdom a luxusný diamantový prsteň. FOTKY SZABOÓOVEJ A JEJ LUXUSNÝCH ŠPERKOV NÁJDETE V NAŠEJ GALÉRII!

