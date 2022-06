Nafotila poriadne odvážne snímky. „Teraz rovno štyri krásky na titulke!“ napísal časopis na sociálnej sieti o Kováčikovej a ďalšej trojici herečiek, ktoré majú zvodnými telami pomôcť k predaju júnového vydania magazínu. Pre Grendelovu partnerku to pritom s populárnym magazínom nie je prvá skúsenosť.

Na titulke tohto istého časopisu sa objavila už v novembri 2019. Vtedy to malo však iný význam. Spolu s českou herečkou Annou Kadeřávkovou (24) chceli poukázať na hnutie Movember, ktoré v spomínaný mesiac upozorňuje na dôležitosť mužskej prevencie pred chorobami pohlavných orgánov. Na propagáciu dobrej myšlienky preto neváhali nafotiť sexi zábery v spodnej bielizni. „S kolegyňou sme sa rozhodli stať tvárami kampane na tento mesiac, pretože nám vy muži nie ste ľahostajní. Záleží nám na vašom zdraví a myslíme si, že táto osveta prevencie je veľmi dôležitá! O tom a aj o všeličom inom sme porozprávali v časopise,“ vysvetľovala Bronislava Kováčiková na sociálnej sieti.

Herečka si v minulosti zahrala v trileri Amnestie, ktorý reflektuje na udalosti okolo nežnej revolúcie a skúma tému amnestií vtedajšieho československého prezidenta Václava Havla († 75). Politiky sa však dotkla aj oveľa priamejšie. Necelé dva mesiace po voľbách 2020 si rypla do expremiéra Petra Pellegriniho (46), ale aj hádok medzi lídrom OĽaNO Igorom Matovičom (49) a šéfom SaS Richardom Sulíkom (54). Zároveň však ľuďom naznačovala, že novej vláde majú dať čas: „Oprávnená kritika je potrebná, ale musí byť argumentačne podložená. Hanlivo kritizovať len z pasie a nenávisti nikam nevedie a potápa to našu spoločnosť do morálneho bahna.“ S Gáborom Grendelom sa nám skontaktovať nepodarilo.

Zvodné fotky Grendelovej partnerky nájdete v galérii.