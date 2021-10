Zákon o životnom partnerstve z dielne nezaradeného poslanca Tomáša Valáška vyvolal obrovskú vlnu emócií. Do diskusie sa zapojil aj Rastislav Schlosár z ĽSNS, no to, čo mu potom na jeho vystúpenie povedal Ondrej Dosál z klubu SaS, si bude ešte poriadne dlho pamätať!

Valášek chce, aby na Slovensku existoval zákon o registrovanom partnerstve. „Cieľom navrhovanej právnej úpravy je dať všetkým párom na Slovensku možnosť právneho uznania ich zväzku, a tým dosiahnuť zlepšenie životnej a právnej situácie a postavenia v spoločnosti ich samých a ich detí,“ povedal Valášek. Podľa neho bez takejto úpravy nemá partner či partnerka napríklad nárok na úrazové dávky po smrti druhého partnera, na ošetrovné či na voľno pri úmrtí partnera, žiadne vdovské, ani jednorazové odškodnenie pri smrti po pracovnom úraze partnera a podobne.

„Zďaleka nejde len o páry rovnakého pohlavia,“ podčiarkol s tým, že napríklad vo Francúzku 95 percent párov využívajúcich podobnú úpravu sú páry opačného pohlavia, a to z rôznych dôvodov. Pýta sa, prečo párom upierať možnosť o takýto právny zväzok, ak nemajú záujem o manželstvo. Schlosár navrhovateľa zákona ostro kritizoval. Dokonca si myslí, že týmto návrhom to ani zďaleka nekončí: „Vy liberáli dnes chcete, aby boli registrované homosexuálne partnerstvá, potom budete požadovať ich manželstvá a napokon zakončíte svoje požiadavky tým, aby si mohli adoptovať deti.“

Dostál považuje Valáškov návrh za potrebný a správny. Označil za smutné, že Slovensko nemá upravené spolužitie párov rovnakého pohlavia. Sú podľa neho situácie, ktoré sa dajú zmluvne ošetriť, no sú aj také, ktoré nie. „Museli by uzavrieť x čiastkových zmlúv alebo jednu komplikovanú,“ podotkol. Hoci súhlasí s Valáškovým návrhom, na tejto schôdzi ho nepodporí. „Rešpektujem dohodnuté pravidlá. Vo vládnej koalícii jedno z tých pravidiel je, že nehlasujeme za opozičné návrhy bez toho, aby sme sa na tom nedohodli,“ vysvetlil Dostál s tým, že pracuje na podobnom návrhu, ktorý by mohol byť akceptovaný naprieč celou koalíciou. Potom sa ale Dostál tvrdo pustil do Schlosára. Ten si jeho slová bude určite ešte dlho pamätať.

