Mikulec (OĽaNO) ostáva vo funkcii. Poslanci Národnej rady (NR) SR ho v utorok neodvolali. Za vyslovenie nedôvery ministrovi hlasovalo len 58 poslancov zo 145 prítomných. Proti návrhu bolo 48 zákonodarcov a 39 sa zdržali.

Na snímke zľava minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽaNO), minister vnútra SR Roman Mikulec (OĽaNO) a poslanec NRSR Robert Fico (SMER-SD) Zdroj: Jaroslav Novák

Opätovné odvolávanie Mikulca v parlamente inicioval opozičný Smer-SD. Predseda strany Robert Fico hovoril o podozreniach z rodinkárstva a údajného zasahovania ministra do vyšetrovaní Národnej kriminálnej agentúry (NAKA). Hovorí o politicky motivovaných vyšetrovaniach voči nemu a ďalším osobám. Mikulec argumenty opozície odmietol. Vláda s návrhom na jeho odvolanie nesúhlasila. "AKTUÁLNE z NR SR: Opozícii sa opäť nepodarilo odvolať ministra vnútra Romana Mikulca. Hlasovala som samozrejme PROTI jeho odvolaniu," uviedla po hlasovaní poslankyňa OĽaNO Mária Šofranko.

Šofranko hlasovala proti odvolaniu Mikulca. Zdroj: facebook M.Š.

Chrbát mu podržal aj jej kolega Erik Ňarjaš. "Dnes je v parlamente horúco. Schôdzu NRSR sa podarilo bez problémov otvoriť a odvolať ministra vnútra sa opozícii nepodarilo ani na Xtý pokus. Minister Mikulec má svoje chyby ako každý, avšak necháva rozviazané ruky polícii a konečne zákon platí pre všetkých rovnako. Preto som hlasoval Za jeho zotrvanie vo funkcii," uviedol.

Ňarjaš v hlasovaní podržal Romana Mikulca. Zdroj: facebook E.Ň.

Mikulec sa po hlasovaní poďakoval poslancom za podporu s tým, že jeho rezort ešte čakajú viaceré výzvy. Poukázal aj na rastúcu dôveru občanov v políciu. Predseda poslaneckého klubu OĽaNO Michal Šipoš podotkol, že opozícii sa ani po siedmy raz nepodarilo Mikulca odvolať. "Napriek tomu polícia stále koná, má rozviazané ruky. Spravodlivosť na Slovensku funguje," uviedol. Tvrdí tiež, že rešpektuje slobodné hlasovanie a to, že sa poslanci z klubu OĽaNO Peter Kremský a Kristián Čekovský pri odvolávaní Mikulca zdržali. Rešpektujú podľa jeho slov aj to, že štyria poslanci Sme rodina hlasovali za odvolanie ministra. Jedným z nich bol aj Patrick Linhart. "Márnenie trestných oznámení poukazujúcich na miliónové podvody a šikanovanie poslanca, ktoré sa vyhrotilo do mojej žaloby voči štátu, ako aj vykonštruované obvinenie poukazovateľa na korupciu. To je realita, pre ktorú som sa dnes rozhodol hlasovať za odvolanie ministra vnútra Mikulca, neschopného viesť svoj rezort," uviedol Linhart v následnom stanovisku.