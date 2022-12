Návrh na odvolanie vlády iniciovala SaS. Za dôvody na vyslovenie nedôvery označili liberáli chaos, neschopnosť zorganizovať samých seba, nemohúcnosť OĽaNO odfiltrovať zlé nápady svojho lídra a ministra financií Igora Matoviča alebo neschopnosť prijímať veci včas a riadnym legislatívnym procesom.

Stanovisko vlády predniesol vo štvrtok (8. 12.) v parlamente premiér Eduard Heger (OĽaNO). SaS žiadal, aby sa vrátili „z kratšej cesty späť”, pretože ich hlasy rozhodnú. Hegerovi sa však počas prejavu podarilo vykúzliť viacero „breptov“. Jazyk sa mu zaplietol, keď pripomínal kauzy Smeru. „Rezort za rezortom sa topil v kauzách. Mali sme tu ministra vnútra Roberta Kameňáka,“ povedal premiér a následne sa opravil, že mal na mysli Robert Kaliňáka. „Určite si spomeniete na všetky kauzy, keď boli schopní nakúpiť CD-čka za trikrát vyššiu cenu,“ vyslovil Heger a viacerých rozosmial, že namiesto CT-čiek povedal CD-čka.

O zábavu sa postarali svojimi komentármi aj opoziční poslanci. „Pán Heger, vy nikomu neprekážate. Vás nikto neberie vážne,“ reagoval na premiéra poslanec Miroslav Suja (Republika). Podľa jeho slov sa Hegerovi muselo ťažko počúvať, že premiéra nikto nespomenul a hovorilo sa len o Matovičovi a Kollárovi. „Viete, vy ste pre všetkých vzduch. A viete, prečo tu môžete ostať? Lebo vzduch nikomu neprekáža,“ poznamenal ironicky Suja.

Plamenný prejav predniesol predseda Národnej rady SR Boris Kollár (Sme rodina), ktorý označil SaS za farizejov, pokrytcov a „naslovovzatých odborníkov" na rozbíjanie vlád. Vyhlásil, že prorodinný balíček schválili aj s poslancami z mimoparlamentnej strany Život a že sa za to nehanbí. „Ale strana SaS nemá hanbu nám to vyčítať a s nimi povaliť vládu, čo ste to za farizeji?!" kričal na poslancov z SaS. Vyčítal im, že vládu kritizujú za hlasovania s „fašistami", no teraz ich hlasy potrebujú. Sulíkovi odkázal, aby sa pozrel do zrkadla.

Napätie sa dalo doslova krájať aj v momente, keď na slová Kollára reagovala poslankyňa SaS Jana Bittó Cigániková. „200 eur matkám, Boris? Vy ste im nič nedali! Vy ste tie peniaze ukradli chudobnej šičke z Brezna, invalidnému manželskému páru z Trebišova, robotníkovi z automobilky a dali ste to niektorým ľuďom, napríklad aj tým tvojim matkám, ktorých si si narobil zatiaľ jedenásť. To je tá tvoja pomoc!" kričala Cigániková na Kollára.

Šéf parlamentu zároveň povedal, že ak by v akejkoľvek krajine potrebovali povaliť vládu, napríklad v Rusku, Číne či Severnej Kórei, môžu si na to pozvať SaS. „Nášho majstra Richarda Sulíka a stranu SaS ako stranu osvedčených rozbíjačov vlád. Ste strana na toto naslovovzatých odborníkov. Kde prídete, do ktorejkoľvek vlády, tú dokážete do jedného, dvoch rokov povaliť," vyhlásil Kollár.

Mimoriadne ostré slová na adresu Sulíka povedal aj poslanec OĽaNO György Gyimesi. Ten označil šéfa liberálov za politického diletanta a amatéra. „Richard Sulík je profesionálny deformátor všetkého, čoho sa dotkne. Je to kyselina sulíková, ktorá rozloží všetko, na čo položí svoju ruku," vyhlásil.

