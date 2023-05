Vyplýva to z novely školského zákona, ktorú v utorok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. Novelou sa plnia niektoré ciele plánu obnovy. Nová legislatíva tiež obsahuje definíciu segregácie či zavedenie novej pozície na školách, a to sociálneho pracovníka.

Slovensku hrozí POKUTA za nedostatočnú inklúziu rómskych detí v školách

Slovensko sa pravdepodobne nevyhne pokute za nedostatočnú inklúziu rómskych detí v školách. Zodpovednosť za to nesie bývalý minister školstva Branislav Gröhling (SaS). Na tlačovej konferencii to uviedol poslanec Peter Pollák mladší (OĽANO). Slovensko aktuálne pre segregáciu rómskych detí čelí žalobe na Súdnom dvore Európskej únie.

Zmena, ktorá by napomohla zaraďovaniu rómskych detí do školského systému, mohla byť podľa Polláka schválená pozmeňovacím návrhom v rámci aktuálne otvoreného školského zákona. "Na jednej strane tu máme míľnik plánu obnovy za 800 miliónov eur, ktorý ideme naplniť školským zákonom, a na druhej strane sa sankcia môže vyšplhať do sumy 800 miliónov eur," podotkol.

Poukázal na to, že v minulosti požiadal ministrov školstva, aby potrebnú zmenu aplikovali. "Keď si minister Ján Horecký narátal všetky hlasy, ktoré potrebuje na prejdenie zákona, tak natrafil na Gröhlinga, cez ktorého by pozmeňovací návrh neprešiel," skonštatoval. Pollák však predpokladá, že tento rok príde nariadenie od EK, aby Slovensko urobilo smerom k integrácii a inklúzii rómskych detí čo najviac. Mali by to byť podľa neho opatrenia, ktoré nebudú naviazané na eurofondy, ale na štátny rozpočet.

Ministerstvo školstva začalo podľa Gröhlinga riešiť otázku segregácie po jeho nástupe v roku 2020. Tvrdí, že rezort vtedy priniesol viaceré riešenia na zníženie segregácie, v ktorých však nové vedenie ministerstva nepokračuje, a to napríklad v doučovaní či letných školách. "Tieto kroky sme pravidelne riešili s Európskou komisiou a jej odozva bola pozitívna," skonštatoval Gröhling s tým, že Horecký si neplní úlohy, ku ktorým ho zaväzuje plán obnovy v oblasti zníženia segregácie.

Bývalý minister tiež upozornil, že o otázku segregácie nejavilo záujem OĽANO a ani Peter Pollák mladší či Peter Pollák starší. Pollák starší bol už poslancom, europoslancom a splnomocnencom vlády pre rómske komunity, a to v čase infringementu v roku 2015. Vinníkom je podľa neho OĽANO. "Pretože v školstve odmieta pokračovať v opatreniach v oblasti desegregácie, ktoré sme rozbehli, a túto tému vôbec nerieši. OĽANO teraz ukazuje prstom na iných a zbavuje sa zodpovednosti," poznamenal Gröhling.

EK viedla od roku 2015 konanie voči SR za nedostatočné riešenie segregácie Rómov v školách. V roku 2019 adresovala SR odôvodnené stanovisko. Komisia sa v apríli rozhodla obrátiť na súd v Luxemburgu. SR podľa nej síce urobila viacero opatrení, považuje ich však za nedostatočné.

Žaloba za segregáciu rómskych detí je podľa Horeckého účet za minulosť, nie odraz súčasnej situácie. Verí, že EK pri zohľadnení aktuálneho stavu pomôže v pokračovaní začatých opatrení na nápravu.