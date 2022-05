Voľby do orgánov samosprávnych krajov a samospráv obcí sa budú môcť konať skôr. Národná rada (NR) SR v utorok schválila návrh zákona o špeciálnom spôsobe hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú v roku 2022 v rovnaký deň a v rovnakom čase.

Voľby sa tak budú môcť konať v posledných 21 dňoch volebného obdobia orgánov samospráv namiesto súčasných 14. Voľby, určené na sobotu, by sa tak mohli konať 22. októbra a nie v období krátko pred Sviatkom všetkých svätých, ako to vychádzalo podľa doterajšej legislatívy.

"Predĺžením lehoty na uskutočnenie volieb do orgánov samospráv obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov v rámci volebného obdobia a bez jeho narušenia sa vytvárajú predpoklady na širší časový priestor na určenie vhodného termínu konania príslušných volieb najmä s ohľadom na zvyklosti obyvateľstva v súvislosti s dňami pracovného pokoja a so štátnymi sviatkami," píše sa v predloženom návrhu.

Novelou sa upravuje aj zákon o politických stranách a politických hnutiach. Zmeny sa týkajú sankcií pre kandidátov koalícií strán a hnutí pri voľbách do Národnej rady SR a do Európskeho parlamentu. Nevzťahujú sa na blížiace sa spojené voľby do orgánov územnej samosprávy.

V jesenných voľbách budú môcť voliť aj ľudia v karanténe pre COVID-19!

Viac sa dočítate na ďalšej strane.