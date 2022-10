Na utorňajšej (18. 10.) schôdzi Národnej rady vzbudil pozornosť Sme rodiny Igor Kašper (42), ktorý na rokovanie došiel s dvomi barlami. „Počas tenisu som si zvrtol členok a poškodil väzivá a už štvrtý týždeň sa takto trápim,“ prezradil Kašper pre Plus JEDEN DEŇ. „Aj včera (pondelok 17. 10.) som bol ešte na kontrole v nemocnici,“ doplnil.

„Ak by ste vedeli o dajakých pretekoch na barlách, tak teraz by som išiel,“ zažartoval v súvislosti s tým, že na chôdzu s barlami si už zvykol. Ako ďalej uviedol, ešte asi mesiac bude odkázaný na túto zdravotnú pomôcku. „Som športovec a členok som už mal aj predtým poškodený. Teraz po mnohých rokoch sa mi to vrátilo,“ povedal Kašper. „Napriek bolestiam som nevynechal schôdze Národnej rady a celý čas som chodil do parlamentu aj s barlami. Veď stávajú sa aj oveľa horšie zranenia,“ hovorí. FOTKU KAŠPERA S BARLAMI SI POZRITE V NAŠEJ GALÉRII!

Schôdzu parlamentu začal v utorok jeho predseda Boris Kollár privítaním poslanca OĽaNO Jána Kerekrétiho, ktorý sa do poslaneckých lavíc vrátil takmer po troch týždňoch. „Chcel by som privítať pána poslanca Kerekrétiho, že sa k nám vrátil,“ pozdravil šéf parlamentu koaličného poslanca. V pléne Národnej rady ho ostatní prijali s veľkým potleskom.

VIDEO: Do parlamentu sa vrátil poslanec Kerekréti. Poslanci ho privítali potleskom.

78-ročný Kerekréti skolaboval počas rokovania Národnej rady 29. septembra krátko pred hlasovaním o zotrvaní Igora Matoviča na poste šéfa rezortu financií. Do parlamentu museli privolať aj záchranku. Predsedajúci schôdze Juraj Blanár rokovanie prerušil. Okolo poslanca sa vytvoril hlúčik jeho kolegov, ktorí mu poskytli prvú pomoc až do príchodu záchranárov. „Poslanec Kerekréti je pri vedomí,“ informoval neskôr Kollár. Záchranári poslanca OĽaNO previezli do nemocnice „Bola to veľmi vypätá emočná situácia. Atmosféra bola veľmi ťaživá,“ konštatoval v súvislosti s okolnosťami predseda parlamentu.

Počas minulotýždňovej parlamentnej schôdze sa aj bývalá členka Kresťanskodemokratického hnutia Anna Záborská (74) pohybovala v priestoroch Národnej rady pomerne ťažko a musela si pomáhať paličkou. „Ide iba o odľahčenie kolena, ktoré som mala preťažené po dlhšom šoférovaní. Čoskoro ju budem môcť odložiť,“ vysvetlila politička svoje komplikácie. Záborská tiež podotkla, že jej aktuálny zdravotný stav by nemal ohroziť schopnosť vykonávať mandát poslankyne parlamentu. FOTKU ZÁBORSKEJ S PALICOU SI POZRITE V NAŠEJ GALÉRII!

Prečítajte si tiež: