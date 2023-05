Parlament posunul návrh nového zákona do druhého čítania: Štát by mohol upravovať... ×

Vnútroštátne i cezhraničné premeny obchodných spoločností a zmeny ich právnej formy by mohol upravovať samostatný zákon. Zároveň sa majú zaviesť nové inštitúty ako cezhraničná premena, cezhraničná fúzia, cezhraničné rozdelenie či cezhraničná zmena právnej formy. Vyplýva to z návrhu zákona o premenách obchodných spoločností a družstiev, ktorý v stredu poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania.