Poslanci Sme rodina pri prezentácii vytiahli karty. Podľa šéfa klubu Sme rodina Petra Pčolinského išlo o dohodu, dôvody špecifikovať nechcel. SaS vidí za obštrukciou Sme rodina a opozície zmenu paragrafu 363, s ktorou dlhodobo nesúhlasia. Podľa šéfky klubu SaS Anny Zemanovej im nevychádzali počty, aby mohli novelu zablokovať.

"Sme rodina sa rozhodla s opozíciou blokovať schôdzu. Pre nás je podstatné, aby sme schválili zákony, ktoré idú v skrátenom legislatívnom konaní z vlády vo veci energetiky. Toto je pre nás kľúčové," povedal novinárom Šipoš.

OĽANO súhlasilo s presunutím hlasovania o prerokovaných návrhoch na utorok (27. 9.), aby sa mohlo vo štvrtok začať rokovať o návrhoch z vlády. "Pre nás bolo podstatné, aby prešli zákony z vlády, to je maximum, čo sme vedeli urobiť," dodal Šipoš.

Myslí si, že blokovanie schôdze, keď sa nezaprezentovala opozícia ani Sme rodina, spôsobil návrh o úprave paragrafu 363 Trestného poriadku z dielne SaS. OĽANO chcelo zaň hlasovať, keďže v stredu neprešiel podobný návrh OĽANO. "Sme rodina nám to nevetovalo, čiže sme boli rozhodnutí to podporiť, takisto niektoré saskárske návrhy by sme dnes podporili," vysvetlil Šipoš. Deklaroval, že tie návrhy SaS, ktoré považuje OĽANO za správne, podporuje. Nehlasuje za tie, ktoré niekto v koalícii vetuje.

OĽANO podľa jeho slov nebude rokovať o podpore návrhu so Smerom-SD, ĽSNS ani z poslancami z mimoparlamentného Hlasu-SD, Republiky.

