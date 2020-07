Ďuriš Nicholsonová zvláda naozaj všetko- popri rodine a práci aj šport. Bývalý premiér Robert Fico sa posťažoval, že na základe trestného oznámenia europoslankyne je obvinený poslanec Smeru Ľuboš Blaha. Saskárka sa ale intenzívne venuje predovšetkým svojej práci v Európskom parlamente. Popri psychickej práci sa preto musí zregenerovať v prírode a ide jej to naozaj dobre.

„Takto vyzerá plnotučný deň,“ napísala vtipne Ďuriš Nicholsonová na sociálnej sieti o tom, ako vyzeral jej aktívny deň. Najprv si spravila túru a to nie hocijakú! „Najskôr túra s deckami cez les zo Štefultova na Počúvadlo,“ napísala europoslankyňa. Možno preto, aby je ľudia nezávideli kondičku nenapísala, že cez les je to takmer 13 km a jej najmladší syn má iba 3 roky! To ale z jej strany nebolo všetko: „Potom do pedálov s najlepším sparring partnerom a 1030 výškových metrov na 42 km po Štiavnických vrchoch.“ Pri úctyhodnom výkone nazbierala aj huby, lesné jahody a "svalovicu".

Europoslankyňa sa popri tom všetkom zamyslela aj nad stavom krajiny a napísala: „Slovensko má obrovský potenciál byť obľúbenou destináciou cykloturistov, aj celkom vážnych cyklistov, len musíme dať opraviť tie tankodromy, ktoré voláme cestami druhej a tretej triedy.“

