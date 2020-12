Obchodné reťazce sa búria proti tomu, aby od 21. decembra mohli predávať len potraviny a drogériu, pretože vo svojich prevádzkach ponúkajú aj množstvo iného sortimentu, ktorý ľudia bežne v domácnosti využívajú a potrebujú. Ide napríklad o papier na pečenie, sáčky do smetného koša a podobne.

Predstavitelia Slovenskej aliancie moderného obchodu (SAMO) a Zväzu obchodu (ZO) SR sa búria proti návrhu Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ). Obchodné reťazce protestujú proti novým nariadeniam, ktoré od 21. decembra povoľujú predávať len potraviny a drogériu.

Obchodníci doteraz verili, že budú mať dostatok času na prípravu opatrení spojených s lockdownom. Spomínané opatrenie považujú v prvom rade za strpčovanie života ľuďom. Preto verili, že ÚVZ SR pripraví vyhlášku v súlade so zákonom a ľudia sa počas sviatkov budú môcť dostať k nevyhnutným produktom dennej potreby, ako sú napríklad baterky do zdravotníckych pomôcok, papier na pečenie, sáčky do koša a podobne.

Obmedzeniami sortimentu podľa nich nikto nič nezíska a výrazne utrpí najmä zákazník a neovplyvní to epidemiologickú situáciu, keďže zákazníci si prídu nakúpiť potraviny a drogériu a vďaka novému nariadeniu stratia možnosť vybaviť všetko pod jednou strechou.

Dnes sa však v predajni známeho reťazca stala pre mnohých nečakaná vec a regál so spomínaným sortimentom bol prelepený páskou, aby si ho ľudia nemohli kúpiť. Informovala o tom stránka Nekŕmne nás odpadom na sociálnej sieti.

Tento reťazec však nebol jediný a aj ostatné predávajú už len životu nevyhnutné produkty. Ľudia pravdepodobne budú musieť chodiť na nákup týchto vecí do inej predajne alebo do drogérií.

Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

„Predajne potravín v rozsahu uspokojenia nevyhnutných životných potrieb v zmysle uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 804 zo 16. decembra 2020 – to znamená, že návštevu predajne potravín je možné vykonať iba za účelom nákupu sortimentu predstavujúceho základné životné potreby, ako je stanovené v predmetnom uznesení; ÚVZ SR považoval za potrebné vo vyhláške zdôrazniť, že sa nepredpokladá predaj sortimentu, ktorý v zmysle uznesenia vlády nepredstavuje sortiment potrebný k uspokojeniu základných potrieb," píše sa vo vyhláške, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí.

Od soboty tak už v obchodoch nekúpite ani baterky či papier na pečenie. O tom, že toto nariadenie nie je výmyseľ svedčia aj fotografie v našej galérii.