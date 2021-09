Pápež František na rovinu: Skomplikuje mu nedávna operácia VEĽKÉ plány? Odpoveď vás prekvapí!

Pápež František si myslí, že by sa mal počas prvej apoštolskej cesty po júlovej operácii hrubého čreva šetriť. Nepredpokladá ale, že to nejako ovplyvní jeho nabitý program na Slovensku. Pontifik to povedal v rozhovore pre španielsku rozhlasovú stanicu COPE, ktorý sa uskutočnil vo Vatikáne ešte koncom minulého týždňa.