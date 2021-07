Pápež František v nedeľu oficiálne potvrdil, že v septembri navštívi Slovensko a Maďarsko, oznámil informačný portál Svätej stolice Vatican News. Šéf slovenskej diplomacie Ivan Korčok víta pápežovo rozhodnutie.

Pápež prijal pozvanie prezidentky SR Zuzany Čaputovej. TASR o tom informovali z komunikačného odboru Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.

Na snímke je prezidentka SR Zuzana Čaputová. Zdroj: TASR/ Martin Baumann

"Pre Slovensko je veľkou cťou, že k nám Svätý Otec príde na trojdňovú apoštolskú návštevu, ktorá bude mať oficiálny i pastoračný charakter. Je to významný moment ako pre vzťahy Slovenska so Svätou stolicou tak aj pre veriacich, ako aj pre všetkých ľudí hlásiacich sa ku kresťanským a humanistickým princípom..." uviedol Korčok, ktorý sa v minulosti s pápežom už stretol vlani v decembri počas prezidentskej návštevy vo Vatikáne.

Korčok verí, že návšteva pápeža Františka "bude pre všetkých občanov našej vlasti povzbudením a posolstvom blízkosti, podpory a nádeje". Návšteva pápeža Františka bude zároveň v poradí štvrtou apoštolskou návštevou Svätého Otca na Slovensku.

Pápež Ján Pavol II. navštívil Slovensko spolu trikrát, v roku 1990 počas návštevy Česko-Slovenska zavítal do Bratislavy, v ére samostatnosti na Slovensko pricestoval v roku 1995, kedy prišiel do Bratislavy, Nitry, Šaštína, Košíc, Prešova, Levoče a Tatier. V roku 2003 pricestoval do Banskej Bystrice, Rožňavy a Bratislavy.

Prezidentka verí, že prítomnosť pápeža bude posolstvom zmierenia a nádeje

Prezidentka SR Zuzana Čaputová verí, že prítomnosť pápeža Františka na Slovensku bude posolstvom zmierenia a nádeje v zložitých časoch, ktoré žijeme. TASR o tom informoval hovorca prezidentky SR Martin Strižinec.

"Som veľmi rada, že pápež František prijal pozvanie a dnes potvrdil svoju návštevu Slovenska v septembri tohto roka. Keď som sa s ním v decembri vo Vatikáne stretla, hovoril mi o tom, ako mu je Slovensko srdcu blízke," spresnila prezidentka s tým, že tieto jeho slová potvrdzuje skutočnosť, že sa na Slovensku plánuje zdržať dlhšie.