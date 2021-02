Starostlivosť všeobecných lekárov o pozitívne testovaných musí byť podľa Zemanovej lepšia. Je to aj odporúčanie konzília odborníkov. "Opakovane hovoríme, že treba pritlačiť na všeobecných lekárov, aby boli dostupnejší," povedala Zemanová. Dodala, že ak by sa pacienti nedovolali svojmu lekárovi, mohli by dostať informácie od samosprávnych krajov, ktoré sú za nich zodpovedné. Riešenie vidí aj v tom, aby samosprávne kraje prišli s nápadmi, ako mobilizovať lekárov.



Tomáš poukazuje na to, aby štát viac pomohol ambulantným doktorom. Hovorí, že sa viac času venovalo plošnému testovaniu a očkovaniu a chýbalo sústredenie na samotnú liečbu pozitívnych pacientov. Na mieste je aj skoršie povolenie liečiv, ktoré môžu pomôcť k zlepšeniu zdravotného stavu, ako príklad uviedol liek s účinnou látkou ivermektín. "Sú tam diskutabilné názory na ten liek, ale potom sa spýtajte tých ľudí, ktorým niekto zomiera alebo sa niekto nakazí, že ak by mali tú možnosť, tak ten liek mu určite dajú, lebo je to lepšie, ako sa na neho len tak pozerať," tvrdí Tomáš.

Medzi poslancami koaličnej SaS a opozičnými poslancami za mimoparlamentnú stranu Hlas-SD je čoraz častejšia zhoda v názoroch. Zdroj: Martin Baumann



V súvislosti s tým, že sa šéf strany SaS a minister hospodárstva Richard Sulík ponúkol na post ministra zdravotníctva, Zemanová hovorí, že Sulík to myslel úprimne. Premiér Igor Matovič (OĽANO) mal podľa nej možnosť dosadiť na kreslo ministra zdravotníctva skúseného manažéra.

Tomáš je toho názoru, že minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) mal byť už dávno vymenený. "Koľko ľudí má ešte zomrieť? Ako manažér rezort zdravotníctva nezvláda," konštatuje. Odvolanie Krajčího žiadali nielen SaS, ale aj koaličná strana Za ľudí. Tomáš si myslí, že ak by to naozaj chceli, mohli sa strany spojiť, zatlačiť a vymeniť ho. Ponuku Sulíka označil za neúprimnú.

Opätovné schvaľovanie núdzového stavu v parlamente považuje opozičný poslanec za frašku. Myslí si, že vláda vyhlásenie tohto stavu potrebuje len na to, aby zamedzila zhromažďovaniu ľudí a protestom. Navrhol, aby sa prijal nový pandemický zákon, ktorý zadefinuje núdzový stav pre domovy dôchodcov a nemocnice, a pre zvyšok vecí by platila iba mimoriadna situácia.

Zemanová vysvetlila, že núdzový stav je v SR vyhlásený preto, aby mohol štát nariadiť pracovnú povinnosť zdravotníkom a pracovníkom v sociálnych službách. "To, že máme zatvorené obchody, vôbec nesúvisí s vyhlásením núdzového stavu," poznamenala. Poslankyňa verí, že núdzový stav nebude potrebné schvaľovať znova v marci a pandemická situácia bude lepšia.