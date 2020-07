Pandemický plán pre druhú vlnu koronavírusu NEBOL SCHVÁLENÝ, dôvod vás poriadne prekvapí!

Pandemická komisia vlády SR v piatok neschválila nový pandemický plán. Dôvodom by mali byť početné pripomienky, ktoré treba do materiálu zapracovať. Komisia má opäť zasadať 11. augusta. TASR to potvrdilo Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR.