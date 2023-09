Slovákov budú pravdepodobne opäť strašiť zvýšené ceny nafty a benzínu. Rusko dočasne obmedzilo dodávky paliva do iných krajín.

Dôvodom sú obavy krajiny o nedostatok palív na domácom trhu. Informovala o tom vo štvrtok ruská vláda, upozornil portál TVNoviny.sk.

Cena benzínu v Rusku sa kvôli oslabeniu rubľa a opravám v rafinériách vyšplhala na rekordnú úroveň. To sa pravdepodobne prejaví na svetových trhoch, čo môže ovplyvniť aj naše benzínky.

To by mohlo ohroziť najmä cenu nafty, ktorá môže byť onedlho drahšia než benzín. Zdroj: red

To by mohlo ohroziť najmä cenu nafty, ktorá môže byť onedlho drahšia než benzín. „Keďže Európska únia nedokáže vyrábať dostatočné množstvo nafty, musíme ju dovážať aj z Ruska, ktoré taktiež začína škrtať vývoz nafty, keďže ho má v krajine nedostatok. To všetko tlačí na ceny pohonných látok aj u nás na čerpacích staniciach a tento trend môže aj ďalej pokračovať,“ vysvetlil pre televíziu Markíza analytik Martin Nemky.