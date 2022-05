Exšéf SAV, ktorý presadil Blahovu knihu ostro reaguje: TOTO zásadne odmieta! ×

Na Slovenskú akadémiu vied (SAV) sa spustila kritika za to, že vydala knihu o Leninovi, ktorú mal napísať poslanec Ľuboš Blaha (Smer-SD) pod pseudonymom. Šéf Ústavu politických vied Peter Dinuš, ktorý jej vydanie presadil vo funkcii skončil. To, že by jeho abdikácia súvisela s touto kauzou odmieta!