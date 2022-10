Otrasný čin Dušana Dědečka (60), ktorý svojou nezodpovednou jazdou pod vplyvom alkoholu zabil v Bratislave päť nevinných mladých ľudí, postavil do pozoru aj politikov. Tí chcú zvyšovať tresty za zbesilé opilecké jazdy. No aj medzi nimi samotnými sa už našlo množstvo takých, ktorí mohli skončiť za mrežami. Najznámejším je exšéf SNS Ján Slota (69), no hazardérov s ľudskými životmi bolo oveľa viac.

Bývalý predseda SNS mal prvý podozrivý exces, keď v roku 2011 vystúpil na križovatke z auta a začal komunikovať so šoférom vedľa stojaceho vozidla, ktorý si nahrával, ako sa Slotovi pletie jazyk. Národniara v roku 2013 chytila v Čadci policajná hliadka pre podozrenie, že šoféruje opitý. On však fúkať odmietol a po 7 hodinách bol prepustený z policajnej stanice. „Myslím si, že nie som pod vplyvom alkoholu,“ povedal Slota pri odchode z polície. Osudným sa mu však stal rok 2016, keď svojím Porsche Cayenne narazil do pred ním idúceho auta. Aj tu odmietol fúkať, no podľa svedkov bol doslova ožratý a dokonca sa ich mal snažiť podplatiť, aby nevolali políciu. Súd mu zobral vodičský preukaz na 6 rokov.

Auto doslova ako zbraň použil exposlanec a podnikateľ SDK Peter Ďuračka (61). „Vyfajčite mi môj ctený poslanecký ko*ot,“ povedal Ďuračka pod vplyvom alkoholu policajtom po havárii v roku 1999. Muži zákona vtedy prišli riešiť jeho dopravnú nehodu s taxikárom, ktorého mal dokonca fyzicky napadnúť. Podnikateľ potom stratil poslanecký mandát. V roku 2004 ho naháňala hliadka, neskôr sa mu policajt postavil do cesty, no ani to Ďuračku nezastavilo. Muž zákona sa snažil uhnúť, napriek tomu bol zranený. Ďuračka bol za svoje vyčíňanie odsúdený na tri roky nepodmienečne. Následne mu bol pre skorší daňový trestný čin pobyt v base predĺžený na osem rokov.

„Asi som... asi som... zareae... neneskoro zareagoval,“ povedal bývalý poslanec HZDS Ján Cuper (75) v opitom stave krátko po dopravnej nehode v roku 2005 s tým, že mu niekto vbehol do cesty. Nehodu však spôsobil sám Cuper, no vďaka poslaneckej imunite nebol za skutok potrestaný a vodičský preukaz mu bol vrátený na druhý deň. „Nie, nepil som. Jedno malé pivo áno. Nebol som opitý. Vypil som dve deci vína, to je v poriadku,“ dodal Cuper. „Výsledok opakovanej dychovej skúšky ukazoval viac ako dve promile,“ povedala vtedajšia hovorkyňa polície.