Vyplýva to z prieskumu, ktorý realizovala agentúra Focus pre TV Markíza. Ak by sa voľby konali koncom februára, vyhrala by ich strana Petra Pellegriniho (18,5 %). V jeho závese skončil Smer (15,6 %). Tretia skončila koaličná strana SaS (12 %).

Ani vojenský konflikt, ktorý sa rozpútal koncom februára, podľa výsledku prieskumu neovplyvnil volebné preferencie Slovákov. Hnutie OĽANO, ktoré má v parlamente najväčšie zastúpenie by volilo necelých 8 percent ľudí.

Progresívne Slovensko by sa do parlamentu dostalo s viac ako 8 percentami hlasov. Naopak koaličná strana Za ľudí by ostala pred bránami parlamentu iba s menej ako tromi percentami.

Koaličná Sme rodina má podľa prieskumu podporu viac ako 6 percent. Do parlamentu by sa ešte dostala Republika (7,0 %) a KDH (6,0%)