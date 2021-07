OUTFITY politikov sú častokrát riadna KATASTROFA: Tesné saká, vulgárne topy a ... pozrite TOTO!

Určite to poznáte aj vy! Ak musíte počas letných horúčav absolvovať stretnutie vo formálnom oblečení, výber šiat vám dá zabrať. Je ťažké zvoliť outfit, v ktorom budete vyzerať dôstojne, ale nebudete sa v ňom príliš potiť. Niektorí politici a političky si však z toho nerobia ťažkú hlavu a aj do práce sa obliekajú ako na dovolenku. To však môže znížiť ich dôveryhodnosť, upozorňuje stylistka.