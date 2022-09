Pohreb britskej panovníčky sa konal podľa prísneho protokolu. Zúčastnilo sa na ňom asi 2 000 pozvaných smútočných hostí vrátane členov európskych kráľovských rodín, zástupcov krajín Commonwealthu a svetových politických lídrov. Pozvaný bol aj americký prezident Joe Biden s manželkou Jill, predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová či francúzsky prezident Emmanuel Macron, ktorého sprevádzala manželka Brigitte.

Ostro sledovaným sa stalo mimo outfitov členov kráľovskej rodiny aj oblečenie političiek, ako aj manželiek známych politikov. Zaujali najmä klobúčiky dám, podľa kráľovského protokolu je totiž pokrývka hlavy, prípadne závoj povinný. Prekrytie hlavy v prípade pohrebného ceremoniálu zároveň vyjadruje aj smútok.

„Vzdávam úctu kráľovnej Alžbete II. a jej odkazu, neustálej inšpirácii pre každého lídra,“ uviedla Zuzana Čaputová po pohrebe zosnulej panovníčky. Slovenská prezidentka si na smútočnú udalosť zvolila decentné čierne šaty od Borisa Hanečku v kombinácii s čiernym kabátom rovnakej dĺžky s tlačeným kvetovaným vzorom. Ten bol z dielne Fera Mikloška.

Čaputová zaujala aj vkusným klobúčikom s látkovou ružou. Outfit doplnila o perlový náhrdelník a náušnice. „Šaty som už mala oblečené v minulosti pri iných slávnostných príležitostiach. Na samotnom pohrebe ich doplnil kabátik a klobúk podľa predpísaného dress codu a pravidiel kráľovského protokolu,“ prezradila pre náš denník Čaputová.

Na názor o oblečení prezidentky sme sa spýtali aj stylistky Andrey Ziegler. „Naša prezidentka Zuzana Čaputová má v porovnaní s ostatnými dámami ozdobu hlavy o trošku väčšiu. Či dodržala protokol, je otázka v súvislosti s porovnaním s veľkosťou klobúkov kráľovskej smútiacej rodiny. Ten by totiž nemal byť väčší či výraznejší ako pokrývka hlavy dám smútiacej kráľovskej rodiny,“ upozornila odborníčka. „Musím však pochváliť strih kabáta, ktorý vkusne vykresľuje jej ženskú siluetu,“ dodala ďalej.

Manželka francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona Brigitte Macron je vo svojej krajine považovaná za módnu ikonu. Prvá dáma ani tentoraz nesklamala a predviedla tradičný francúzsky šarm a chic eleganciu. Prišla v decentných čiernych šatách, ktoré doplnila o kvalitný a dobre padnúci kabát v dĺžke šiat. Ako pokrývku hlavy si zvolila aristokratický módny doplnok: okrúhly čierny klobúčik so vzdušnou sieťkou. „Brigitte Macron je ukážkou, ako by to malo vyzerať. Jednoduché, vkusné, s patričným francúzskym šarmom. Dodržala tiež predpísaný protokol,“ myslí si Ziegler. OUTFIT BRIGITTE MACRON NÁJDETE V NAŠEJ GALÉRII!

Prvá dáma USA Jill Bidenová sa objavila v elegantnom čiernom kostýme. Sako so zapínaním s výraznými zlatými gombíkmi len podčiarkli vkusné vyhotovenie. Manželka amerického prezidenta nemala klobúčik, len jemnú pokrývku hlavy v podobe čelenky s abstraktnou mašľou. Tento detail jej vytkla aj stylista Ziegler. NÁZOR ODBORNÍČKY NA OUTFIT BIDENOVEJ SI PREČÍTAJTE V NAŠEJ GALÉRII!

Článok pokračuje na ďalšej strane!