Naď OTVORENE: Slovensko by NEBOLO prvou krajinou NATO, ktorá by poslala Ukrajine stíhačky!

Slovensko by sa nestalo prvou krajinou NATO, ktorá by Ukrajine venovala bojové lietadlá. Povedal to v stredu dočasne poverený minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽANO) po skončení dvojdňového stretnutia ministrov obrany Severoatlantickej aliancie v Bruseli, informuje spravodajca TASR.