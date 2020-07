Miroslav Kollár (Za ľudí) je podpredsedom parlamentného výboru pre kultúru a média. Pravidelne nešetrí kritikou, ktorú cieli nielen opozične, ale aj do vlastných radov. V rozhovore pre Plus JEDEN DEŇ povedal, že o kultúrnej úrovni a povedomí politických elít si nerobí ilúzie. Svoju povesť si však politikou nechce dať pokaziť.

Po odvolávaní Borisa Kollára vašu stranu kritizovali s tým, že ste rovnakí farizeji ako Boris Kollár, pretože zdvihnúť sa zo sály a odísť nie je riešenie. Ako to vnímate vy?​



- Poviem to takto. Ja som kontinuálne komunikoval, čo si o tom myslím, a tak som spolu s Janom Benčíkom hlasoval tak, ako som hlasoval (za odvolanie, pozn. red.). Myslím si, že spôsob obhájenia práce Borisa Kollára a aj spôsob následnej politickej demonštrácie sú nezlučiteľné s postom druhého najvyššieho ústavného činiteľa. My sme mali pohodlnú možnosť ísť ako celý klub hlasovať za, bez toho, že by sme ohrozili vládu. Väčšinový názor bol taký, že nezahlasujeme za zaradenie bodu do programu a že keď bude zaradený, tak sa zachováme autonómne. Ja som s touto informáciou odišiel na výbor a predstúpil aj pred médiá. Medzičasom prišla SaS-ka, že poďme sa dohodnúť na spoločnom postupe, k čomu napokon aj došlo. Ja som prišiel do politiky v 50-ke a naozaj si pre politiku nezničím vlastnú povesť. Deklaroval som svoj postoj a podľa toho som sa nakoniec aj zachoval. Hoci sa z koordinácie so SaS teším a chápem, že kolegovia neboli z môjho postupu nadšení.​



Mohli by ste povedať ktorí?

- Takéto veci sa nevynášajú a ja vám to určite nebudem hovoriť.​

Máte v pláne vytvoriť koalíciu so stranou SaS? Ako takú drobnú opozíciu k OĽaNO a Sme rodina?​

- Myslím si, že robiť koalíciu v koalícii by asi nemalo zmysel, ale bol by som za to, aby sme sa dohodli a postupovali koordinovanejšie. Možno sme takto mohli vyjednať viac už v prípade koaličnej zmluvy, postov a v rámci programového vyhlásenia vlády. Teraz sme boli do koordinácie dotlačení. Nemyslím si, že vznikne koalícia, ale verím, že to bude koordinovanejšie než doteraz.​

Poďme k interrupciám... aký je váš postoj? Oslovil vás niektorý z návrhov?​

- Môj názor je taký, že momentálne máme v pléne štyri návrhy zákonov a vzhľadom na ich znenie je to presne o štyri viac, než považujem za potrebné.​

Myslíte si, že by mohol prejsť niektorý z návrhov ĽSNS?​

- Úprimne. To rozloženie parlamentu v rámci kultúrno-etických tém sme videli pri správe ombudsmanky Patakyovej. Nás zástancov liberálnej demokracie je asi 34. Vzhľadom na to, že je tu aj návrh pani Záborskej si myslím, že týmto si spravili cestu, aby nejaká úprava interrupcií prešla a nebude taká, ako navrhujú kotlebovci. Z môjho pohľadu, ak chceme ženám pomôcť, tak im pomôžme bez bočných úmyslov.​

Čo to znamená?​

- Že by sme naozaj mali riešiť len pomoc a zlepšenie sociálneho postavenia. Určite pomocou sexuálnej výchovy na školách, aby k týmto situáciám dochádzalo čo najmenej. Interrupcie dlhodobo klesajú, takže ak máme dlhodobý záujem počet umelých prerušení tehotenstva znižovať, tak hľadajme nástroje, za ktorými nebude druhý a tretí plán. Zároveň iniciátori zákona povedali, že toto je len začiatok. To ma veľmi znepokojuje.​

Sympatie k Maďarsku a Poľsku sú v tejto vláde pomerne silné. Ako ich vnímate vy?​

- Pomerne dosť ma vyrušujú akékoľvek náznaky obdivu a túžby inšpirovať sa v Poľsku a Maďarsku z úst ústavných činiteľov. Nemyslím si, že to, ako sa vyvíja poľská, ale aj maďarská politika, nie je žiarivým vzorom, za ktorým by sme sa mali uberať.​

