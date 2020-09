O premiérovi Igorovi Matovičovi je známe, že väčšinu svojho majetku prepísal na manželku. V praxi to znamená, že "na papieri" nevlastní takmer nič, čo premiérovi zľahčuje situáciu pri majetkovom priznaní. Práve na to reaguje Transparency International Slovensko.

Matovič väčšinu svojho majetku prepísal na manželku ešte pred vstupom do politiky. Ako verejne vyhlasuje, doma sa o finančných témach nerozprávajú detailne. To premiér zopakoval aj pri kauze Arca Capital, podľa ktorej Matovičova manželka mala do firmy investovať a vybrať z nej peniaze po informácii o jej blížiacom sa krachu. Presne to Transparency International Slovensko kritizuje.

"Premiér má ako blízka osoba nepochybne silný osobný záujem na ochrane majetku svojej manželky a tým aj svojich detí. Nás občanov to zaujíma tiež, podobne ako keď aj pri iných politikoch skúmame, či sa náhodou pri výkone funkcie neobohatili," napísali na sociálnej sieti. Práve kvôli prepisu majetkov na manželku je teda podľa nich legitímne pýtať sa práve na majetok jeho ženy. "Inými slovami, odmietať zverejniť informácie o majetku manželky znamená uprieť všetkým občanom možnosť vystaviť najmocnejšieho slovenského politika verejnej kontrole," dodali.

Transparency International pred tohtoročnými parlamentnými voľbami vyzvala lídrov kandidujúcich strán, aby zverejnili svoje majetkové údaje aj nad rámec zákona. V prípade premiéra požiadali, aby odkryl majetkové pomery jeho manželky. "On odmietol, kým to nespravia aj iní volební lídri. Tí však v podobnej papierovo "nemajetkovej" situácii neboli," napísali na sociálnej sieti. Transparency International preto vyzvala premiéra, aby odkryl majetkové pomery jeho manželky.

"Koniec koncov, samotná vláda sľubuje vo svojom programovom vyhlásení zlepšenie kontroly majetkov politikov či sudcov, "vrátane majetkových prírastkov ich rodinných príslušníkov." Je ideálny čas ísť príkladom, pán premiér," dodali na záver.