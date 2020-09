Poslanci Tomáš Taraba, Ján Podmanický Štefan Kuffa a Filip Kuffa chcú do parlamentu predložiť návrh, podľa ktorého by sa malo zmeniť financovanie politických strán. To chcú znížiť zo súčasných 73 miliónov na polovicu. „Toto je spôsob, ako môžu politici ukázať, že politiku nerobia pre veľkorysé finančné príspevky, ale pre ľudí,“ komentoval Taraba.

Podľa politológa Radoslava Štefančíka tento nápad nie je postavený na vode. „Treba povedať, že nastavenie financovania politických strán od štátu nie je správne nastavené. Je príliš štedré k politickým stranám z pohľadu príjmov zo štátneho rozpočtu,“povedal s tým, že takto nemotivuje politické strany, aby svoje príjmy hľadali aj iným spôsobom. Ako príklad sa dá uviesť napríklad OĽaNO, ktoré v niektorých výročných správach neeviduje žiadne príspevky ani financie od členov.

„Na druhej strane mi to pripadá nezmyselné vysvetľovať predloženie tohto zákona tým, že liberáli sa snažia o odluku cirkvi od štátu,“dodal Štefančík s tým, že ak sa takto chcú kresťansky založení politici „pomstiť“ liberálom, idú proti vlastnej viere.

Už v minulosti sa viacerí politici snažili o reformu tohto systému, no nepochodili. „Nemyslím si, že urobia reformu, v ktorej pôjdu proti sebe a obmedzia možnosť financovať strany prioritne zo štátneho rozpočtu,“ukončil Štefančík.

Mohlo by vás zaujímať: