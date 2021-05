Na sociálnej sieti začal minister obrany naozaj netradičným nadpisom "V podstate mi ich je ľúto". Narážal tak na motorkárov, ktorí prechádzali Slovenskom, aby podporili Rusko.

Ostrou kritikou však nešetril, keď ich nazval vlastizradcami a užitočnými idiotmi. "Ak to nevedeli, sú to užitoční idioti. Ak to vedeli, sú to vlastizradcovia konajúci v záujme cudzej mocnosti," napísal. Podľa jeho slov slúžia Sergejovi Naryškinovi, aktuálnemu riaditeľovi ruskej civilnej spravodajskej služby SVR.

"... je jasné, že ruské spravodajské služby majú v našich krajinách konkrétne ciele. A veruže priateľské nie sú," pokračoval vo svojej kritike.