Ohradili sa voči tlačovej konferencii ministerstva školstva! Mladí sociálni demokrati nesúhlasia so slovami ministra Branislava Gröhlinga. Do diskusie o očkovaní podľa nich boli prizvané vybrané mládežnícke organizácie.

Počas tlačovej konferencie ministerstva školstva zástupcovia viacerých mládežníckych organizácií presviedčali mladých ľudí, žiakov škôl, ich zamestnancov a učiteľov o tom, aby sa išli dať zaočkovať. Mladí smeráci tvrdia, že to boli organizácie strán SaS, Za ľudí, Progresívneho Slovenska, SPOLU, KDH a Občiansko-demokratickej strany, preto sa voči ich výrokom striktne ohradzujú.

"Chceme sa jednoznačne ohradiť voči klamstvám, ktoré boli dnes doobeda uvedené na spoločnej tlačovej konferencii ministra školstva a vybraných mládežníckych organizácií," tvrdia vo svojej tlačovej správe. "Ich pozitívny názor na očkovanie pri tom prezentovali ako názor všetkých mládežníckych organizácií a z ministrových úst dokonca zaznelo, že s daným stanoviskom nemala žiadna mládežnícka organizácia problém," doplnili.

"Jasne a zreteľne teda konštatujeme, že do diskusie o téme očkovania sme neboli prizvaní, rovnako tak ako sme nemali ani informácie o tejto tlačovej konferencii. Ministerstvo školstva a uvedené mládežnícke organizácie teda jednoznačne nehovoria pravdu," pokračovali v ostrom stanovisku. Podľa nich nie sú mladežnícke organizácie v téme očkovania jednotné a Mladí sociálni demokrati považujú za klamstvá aj argumenty, ktoré padli na danej tlačovej konferencii z úst zástupcov pravicovo-liberálnych mládežníckych organizácií a ministra školstva.

"Nie je pravda, že školy boli zatvorené preto, lebo boli ohniskami nákazy. Takáto informácia je nepravdivá a nebola nikde preukázaná. Školy boli rekordne dlho zavreté práve kvôli neschopnosti ministra školstva riešiť situáciu," uvádzajú. Podľa nich to potvrdzujú aj nemenované vedecké štúdie. "Rovnako tak relevantné vedecké štúdie hovoria, že očkovanie môže síce uľahčiť priebeh ochorenia, ale nie je garancia, že sa človek nemôže nakaziť alebo nemôže vírus prenášať na iných ľudí. Tieto skutočnosti potvrdila tak veda, ako aj reálna prax v mnohých štátoch sveta," dodali.

Vynechaní z diskusie?

"Mrzí nás teda, že sme ako zástupcovia mladých a ľavicovo zmýšľajúcich ľudí boli vynechaní z diskusie a výsledok tejto diskusie bez nás bol prezentovaný aj ako náš názor. Je to hanba a dôkaz toho, že tí, ktorí sa vydávajú za liberálov, nemajú v sebe ani kúsok demokratického zmýšľania. Do diskusie sme totižto neboli prizvaní zrejme práve preto, že máme na tému očkovania odlišný názor a strany ako SaS, PS, SPOLU, Za ľudí, alebo KDH zjavne chcú diskutovať len samé so sebou," pokračovali ostrými slovami.

Podľa nich aktuálne na svete neexistuje účinná látka proti koronavírusu o ktorej majú dostatočné informácie a preto hovoria o individuálnom zvážení očkovania. Podľa nich vláda ľudí vydiera protiústavnými rozhodnutiami a tlačí ich do niečoho nasilu. "Náš postoj nie je proti-vakcinačný, ani pro-vakcinačný. Je to postoj rešpektujúci občianske slobody a prihliadajúci na zdravé a kritické myslenie, ktoré by mali občania využívať pri vytváraní si názorov na rôzne spoločenské témy," uzavreli.