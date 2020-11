Amatérska alebo diletantská? Kladie si hneď na úvod otázku odborník. Podľa Řádka akoby vláda nemala schopnosť učiť sa. Diletant je totiž podľa jeho slov niekto, kto nevie nič na začiatku, ale ani na konci. „Toto prestáva byť vláda amatérov - čo mohol byť láskavý eufemizmus niekedy na začiatku volebného obdobia - ale ako sú dlhšie pri moci, môžu byť označení za vládu diletantov,” upozornil.

Situáciu pritom ilustroval na ministrovi obrany Jaroslavovi Naďovi. „Pri všetkej úcte k ministrovi Naďovi, ten chlap má nejakých 39 rokov, ale príde do funkcie, má ohlásiť najväčšiu logistickú akciu armády za 30 rokov a on v tom prejave kokce, ako keby sa učil slabikovať,”zhodnotil tvrdo odborník. Narážal pritom na projekt celoplošného testovania obyvateľstva na nový koronavírus z posledných týždňov.

Řádek tvrdí, že nám vláde banda „kucipajtášov“, ktorí na exekutívu nemajú mentálnu ani personálnu výbavu. Svedčia o tom podľa neho aj protesty, ktoré odzrkadľujú, že v spoločnosti vládne obrovský hnev. Iba mierne pritom pochválil ministra hospodárstva Richarda Sulíka, ktorý aj aktuálne čelí útokom zo strany premiéra. „Richarda Sulíka budú tie dlane a ruky páliť, pretože ako budú jeho preferencie pomaly, ale isto rásť, tak s jeho prehnane racionálnym uvažovaním si to hodí do excelu a povie si, že toto vyzerá dobre a tu sme skončili, priatelia,” poznamenal politológ s dôvetkom, že práve šéf tohto rezortu nepatrí k tým, ktorí by si potrpeli na vládne posty.

Racionalita však podľa politológa chýba ministerke informatizácie Veronike Remišovej. Vníma ju ako mimoriadne naivnú osobu, ktorá si však podľa neho uvedomuje, že jej politická kariéra sa blíži závratným tempom ku koncu. Podľa odborníka čaká trpký koniec celú stranu Za ľudí. „Podľa mňa v politike skončí minimálne s takou traumou, akú si odniesla Iveta Radičová. Myslím si, že Remišová po tom, čo v politike čoskoro skončí, bude dávať podobne ladené rozhovory,” povedal s tým, že práve Remišová je tzv. „dobrorobička”, ktorá nakoniec potvrdí to, že cesta do pekla je dláždená dobrými úmyslami.

