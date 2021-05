Dôvodom Mičovského odstúpenia je obvinenie jeho nominantky na post šéfky SPF Gabriely Bartošovej, ktorá skončila vo väzbe. Podpredseda mimoparlamentného PS Martin Hojsík ešte stále vyčíta ministrovi to, že si korupciu všimol neskoro: „Farmári na potenciálne korupčné správanie šéfky SPF upozorňovali ministra už pred rokom, no on ich ignoroval. Je to smutné.“

Hojsík však nezostal len pri Bartošovej obvinení: „Problémov na ministerstve pôdohospodárstva bolo viacero. Takmer všetci ľudia, ktorí s pánom Mičovským pracovali, odišli pre jeho manažérsku nekompetentnosť.“ Odstupujúceho člena vlády nešetrila ani poslankyňa opozičného Smeru Jana Vaľová. „Farmári boli kvôli nemu permanentne v generálnom štrajku,“ napísala Vaľová na sociálnej sieti s tým, že nespokojní boli vraj aj poľovníci, lesníci a potravinári.

Mičovského sa, naopak, zastal sám premiér Eduard Heger: „Vnímam ho ako človeka s veľkým zmyslom pre spravodlivosť. Jeho rozhodnutie akceptujem a vyjadrujem vďaku za odvedenú prácu v rezorte, v ktorom zdedil po bývalých vládach premyslený systém nezaslúžených privilégií a úplatkov.“ Podľa Hegera bude očista tohto rezortu pokračovať, vraj rovnako ako nastavenie nových spravodlivých pravidiel v dotačnej politike.

Premiér Eduard Heger sa zastal odchádzajúceho ministra pôdohospodárstva Jána Mičovského. Zdroj: Stephanie Lecocq

Poslanec OĽaNO Andrej Stančík poukázal na pozitívne vlastnosti ministra pôdohospodárstva: „V minulosti odišiel zo Štátnych lesov po tom, čo sa hrdinsky ozval a poukázal na rozsiahlu korupciu. Za svoju odvahu získal cenu Biela vrana.“ Podľa Stančíka Mičovský teraz odstupuje po tom, čo polícia zobrala jeho nominantku za kauzy minulej vlády, aj keď doteraz o tom vraj nevedel. „Politická kultúra,“ dodal Stančík.

