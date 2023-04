Rastislav Káčer je už známy, že si často nedáva servítku pred ústa a situáciu pomenuje tak, ako to cíti. V najnovšom príspevku na sociálnej sieti nielen reagoval na vstup Fínska do Severoatlantickej aliancie, ale rovno okomentoval aj narážky voči nemu zo strany Roberta Fica a Igora Matoviča.

Káčer spomína na rok 1993, keď sa začala formovať koncepcia zahraničnej politiky Slovenskej republiky. O desať rokov neskôr sprevádzal Mikuláša Dzurindu v americkom Washingtone D.C. Vtedy členské krajiny NATO podpísali protokol o pristúpení SR k Severoatlantickej zmluve.

"Na Rade som položartom povedal, že najefektívnejší motivátor nového rozšírenia je Vladimír Putin. Myslel, že útokom na Ukrajinu nás ochromí, ale dosiahol akurát to, že neutrálne Fínsko a Aliancia zvládli vstup za 10 mesiacov. Verím, že na samite vo Vilniuse privítame ako člena aj Švédsko," vyjadruje sa k aktuálnej bezpečnostnej situácii.

Minister prízvukoval, že sme v zahraničí váženým partnerom: "Slovensko v prvej lige, uznávané a vážené. V neistej dobe, tak dôležité pre našu bezpečnosť a dôveryhodnosť." Práve on je často terčom predsedu Smeru-SD Roberta Fica. Káčer reagoval takto: "To, že on robí všetko pre to, aby znechutil našich spojencov a partnerov, je druhá vec. On chce mať dobrý imidž v Kremli, Bielorusku, Číne, na Kube a Severnej Kórei. Lebo jeho túžba po mieri je ruská, zničená Ukrajina. Keď si o vás obtiera hubu človek, čo prezliekol kabát toľkokrát, že to asi ešte nikto tak nedokázal… tak asi robíte niečo naozaj dobre."

Jednou vetou sa vyjadril aj k vyjadreniam Igora Matoviča: "Alebo trnafský atomofkár, fotiaci sa v Bruseli na policajnej motorke, ako puberťák na školskom výlete. Rovnaký kompliment je nálepka “zakomplexovaný nímand” od toho svetovo uznávaného ekonóma bez urážok a ochranky." Dodal, že Fico stiahol dôveryhodnosť krajiny na dno, sprivatizoval políciu a znovu by rád obrátil Slovensko na podkarpatskú džamahíriu korupcie a štátnej mafie.

Minister dodáva, že nikto z regiónu nedal toľko zarobiť americkým zbrojárom, ako Fico a Danko. Za Fica Slovensko nakúpilo stíhačky F16 a vrtuľníky Black Hawk. "Žiadna krajina na svete tak draho nekúpila F16. Keby ich kupoval Jaro Naď, kúpil by ich za tú cenu dvakrát toľko, alebo by za rovnaké peniaze dohodol F35. Róbert Fico je obyčajná kremeľská bábka, človek bez hrdosti, cti a vlastenectva. Predal by Slovensko za prísľub beztrestnosti a fľašu vodky," napísal.

Svoj príspevok na sociálnej sieti Káčer ukončil vetou: "Náš ašpirant na Jozefa Tisa. Okydávačky od takého človeka beriem, ako povzbudenie."