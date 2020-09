Bývalý elitný vyšetrovateľ Jozef Šátek zhodnotil pokus o reformu polície pod záštitou súčasného ministra vnútra Romana Mikulca. Podľa neho to naznačuje nepripravenosť strany na vedenie rezortu. Vo výsledku má táto nekompetentnosť podľa neho za výsledok "priemernosť a prešľapovanie na mieste".

Šátek sa rozohnil! Na sociálnej sieti uverejnil status plný kritiky na rezort vnútra, ktorý má pod záštitou strana OĽaNO. Poukázal na to, že podľa neho v rezorte chýbajú osobnosti, nápady, pracovitosť aj morálny vzor. "Naznačuje to, že vládna strana OĹaNO, ktorá má tento rezort pod palcom, nemala pred voľbami pripravený ucelenejší projekt aspoň tých najzákladnejších zmien v polícii v oblasti organizačnej štruktúry, jej väzieb, personálnej a vzdelávacej činnosti až po zavedenie kariérneho postupu, zavedenia nových informačných technológií až po vytvorenie širokého spektra garancií pre zabezpečenie jeho apolitického výkonu služby," napísal Šátek.

Ešte horšie je podľa neho to, že túto nekompetentnosť nenapravila ani reorganizačné komisia po pol roku práce, ktorá podľa Šáteka rezignovala, "keď doteraz nebola schopná pripraviť ani legislatívny návrh aspoň do podoby k jeho predloženiu na pripomienkové konanie". To spôsobilo, že pri výbere nového šéfa polície sa pôjde podľa starého zákona. Ten presadila Denisa Saková a svojho času ho členovia strany OĽaNO intenzívne kritizovali.

"Za týmto dielčím neúspechom sa dá tušiť problém ďaleko hlbší a to neschopnosť namodelovať vysoko efektívne fungujúci, odborný a politicky nezávislý policajný zbor, o ktorom sa pred laickou i odbornou verejnosťou mlčí, čo už sa stáva symptomatickým znakom práce tejto vládnej koalície," dodal Šátek.