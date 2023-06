Búrlivú diskusiu vyvolala téma nelegálnej migrácie a vidina povinných kvót v súvislosti s dohodou o novej podobe azylovej politiky Európskej únie. Slovensko doteraz držalo pozíciu odmietania povinných kvót, Hlas preto tento týždeň vyzval ministra vnútra Ivana Šimka, aby tento postoj v Bruseli nemenil. Z 21 členských štátov boli proti novým azylovým pravidlám dva štáty: Poľsko a Maďarsko. Slovensko sa pri hlasovaní zdržalo.

„Za vašej vlády malo Slovensko najväčší škandál v histórii, že nám prvýkrát v rámci Schengenu boli zatvorené hranice s Českou republikou a Rakúskom, pretože ste neboli schopní chrániť južnú hranicu. Ten problém je do dnešného dňa. Ľudia z pohraničia, napríklad z Komárna, nám posielajú desiatky fotografií ako im nelegálni migranti behajú po záhradkách a ohrozujú bezpečnosť. Vy osobne ste zlyhali," kritizoval bývalého ministra vnútra Mikulca v diskusnej relácii Šutaj-Eštok.

Poslanec Hlasu upozornil na dôležitosť ochrany južných hraníc. "Robili to policajti, ale dnes to robiť nemôžu, pretože za vlády pána Mikulca je policajný stav v absolútnom rozvrate. Jediné, čomu sa venoval, bola partia Apačov na NAKE, jeho kšefty a zneužívanie spravodlivosti," nešetril kritikou Šutaj-Eštok. Tiež podotkol, že pre tento stav odchádzajú policajti z policajného zboru.

Mikulec sa obhajoval tým, že nebol hlásený jediný bezpečnostný incident týkajúci sa nelegálnych migrantov na jeseň minulého roku, napríklad v prípade tých migrantov, ktorí boli v stanovom mestečku v Kútoch. "Mali sme tisíce pozitívnych feedbackov v medzinárodnej organizácii, že Slovenská republika zvládala nelegálnu migráciu," prízvukoval exminister vnútra.

Ďalšia téma, ktorá vyvolala búrlivú diskusiu medzi politikmi, bola medializovaná správa o zahraničnej ceste predstaviteľov štátnych úradníkov a predstaviteľov mimovládnych organizácií v Bruseli s cieľom zdiskreditovať opozíciu. Účastníci mali označiť opozíciu za hybridnú hrozbu a predstaviteľom EÚ a NATO mali oznámiť, že ak opozícia vyhrá voľby, tak Slovensko vystúpi z NATO.

„Nech chodia do Bruselu, nech si plnia pracovné povinnosti, ale nech tam neriešia svoje politické názory a presvedčenia," vyjadril sa na margo správy Šutaj-Eštok. "Či môže úradník, ktorý má byť zo zákona apolitický, hovoriť o tom – klamať - že keď Hlas vyhrá voľby vystúpime z NATO?" pýtal sa politik.

"Ľudom na Slovensku bolo najlepšie, keď Smer a Hlas boli v opozícii," vyhlásil Mikulec. "Pozrite sa, ako ľudom na Slovensku stúpli dôchodky, to isté platí aj o podpore rodín s deťmi. Toto je výsledok našej vlády," oponoval Šutajovi-Eštokovi exminister vnútra. Na otázku, ako si napriek tomu vysvetľuje, že Igor Matovič patrí k najmenej dôveryhodným politikom, reagoval slovami: „My chodíme do regiónov, kde robí Igor Matovič debaty a ľudia nám chodia ďakovať za pomoc". Podľa Mikulca vplývali na dôveryhodnosť Matoviča aj krízy, ktoré tu nemala žiadna iná vláda. "Robili sa aj nepopulárne opatrenia, Smer a Hlas zneužívali pandémiu, aby burcovali ľudí, aj toto malo na to vplyv," vysvetľoval Mikulec, prečo má šéf OĽaNO najvyššiu nedôveru.

"Neskáčte mi do reči," odznelo viackrát z úst Šutaja Eštoka počas relácie. Ten nenechal na Mikulcovi nitku suchú a adresoval mu poriadne ostrú kritiku!