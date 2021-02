Tvrdé slová k aktuálnej situácii na Slovensku prišli aj od bývalého ministra zdravotníctva. V úvode diskusie rádia Expres povedal, že pokiaľ ide o pandémiu v našej krajine, ide o súhrn faktorov, ktoré aktuálna koalícia nezvládla.

„Jedným z problémov je spôsob, ako sa správa premiér, minister zdravotníctva a v širšom kontexte celá koalícia. Napríklad ich večné spory a schovávanie Matoviča,“ prišla prvá Zajacova vlna kritiky. Nárast infekčnosti a nové mutácie koronavírusu spôsobujú kolaps zdravotníctva. Podľa neho sa infekční pacienti dostávajú do nemocníc neskoro a keď sa včas nič nerobí, zomiera až tretina ľudí.

Jeho slová potvrdil aj primár oddelenia pľúcnych chorôb v bojnickej nemocnici Jozef Kubík. „Týždeň to tu vyzerá ako v katastrofickom filme. Situácia je kritická, máme preplnené oddelenie a nemáme lôžka, kam by sme pacientov ukladali,“ hovorí. Podľa neho by situácii pomohlo, ak by ľudia dodržiavali pravidlá a začali vnímať pandémiu ako život ohrozujúcu pre všetkých. „Zlyháva zásobovanie liekov, a to sa nemôže v krízovom režime stať. Na pľúcnej ventilácií sú už ľudia, ktorí majú viac ako 40 rokov. Stredná skupina, ktorá má pred sebou ešte veľkú časť života,“ uzatvára.

Podľa exministra zdravotníctva je jedným z problémov ambulantný sektor, nedostatok personálu a nevyškolení zdravotníci. Aj podľa Kubíka si najťažšie stavy vyžadujú vysokú mieru profesionálnej starostlivosti. „Slovensko nemá budovať nové budovy ale excelentnosť. To, že Fico dvanásť rokov vyťažoval zdravotníctvo, sa nám dnes vracia ako bumerang,“ hovorí Zajac.

Krátkozraký Krajčí?

Tvrdá kritika prišla aj na adresu súčasného ministra zdravotníctva Marka Krajčího (46). „Ak za seba nevidí pán minister lepšiu náhradu, asi je krátkozraký,“ tvrdí Zajac. V štipľavých poznámkach pokračoval: „Krajčí nie je človek na svojom mieste, od začiatku tam nemá čo robiť. Je to človek medzi lekárom a baptistickým aktivistom," a pripomenul aj rozhovor pre Plus JEDEN DEŇ.

Tvrdou kritikou nešetril ani premiéra a hlavného hygienika. Podľa jeho slov by manažovanie štátu mal premiér ponechať hlavnému hygienikovi Jánovi Mikasovi (46) a jeho tímu. Tí sa však „podriadili rozmarom premiéra“ a nie sú hlavnými piliermi, ktorými mali byť. Ako argument uviedol vládu Mikuláša Dzurindu, ktorá sa vysporiadala s vtáčou chrípkou a vtedajší premiér ani raz nezasiahol do riadenia rezortu zdravotníctva.

„Pán premiér zasahuje do vecí, do ktorých sa ani nerozumie. On sa nerozumie ani manažmentu, ktorý údajne vyštudoval,“ dodal Zajac. Vláda Igora Matoviča (47) hovorí, že ak kritizujeme koalíciu, dávame hlasy opozičnému Hlasu na čele s Petrom Pellegrinim (45). „Vláda im dáva hlasy sama spôsobom akým funguje, a akým riadi túto krajinu. Pellegrini bude sedieť doma, lúpať ovocie a nemusí pohnúť ani prstom.“

