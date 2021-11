Politické preferencie Slovákov prekvapili odborníkov. Ani zhoršenie pandémie totiž neznížilo ich dôveru voči ministrovi zdravotníctva Lengvarskému (52). Nezmenilo sa ani to, že šéf rezortu financií Igor Matovič (48) má najnižšiu úroveň dôveryhodnosti. Odborníci za tým vidia nielen dôsledky jeho pôsobenia vo funkcii premiéra, ale aj to, že správanie šéfa OĽaNO sa zasadne nezmenilo.

Aj počas narastajúcej tretej vlny pandémie Slováci najviac dôverujú ministrovi zdravotníctva Vladimírovi Lengvarskému (52), a to dokopy 35 percent opýtaných. Ukazujú to výsledky najnovšieho prieskumu dôveryhodnosti členov vlády, ktorý agentúra Focus pripravila pre reláciu televízie Markíza Na telo. So šéfom zdravotníctva sú na čele rebríčka minister zahraničných vecí Ivan Korčok (57), ktorému verí 34,2 percenta ľudí, a minister životného prostredia Ján Budaj (69) s dôverou 32 percent občanov. Toto poradie sa zhoduje s predchádzajúcim prieskumom Focusu pre Markízu z mája tohto roku.

„Pánovi Lengvarskému môžem iba zatlieskať. Rezort zvláda nielen dobre, ale aj verejnosť to takým spôsobom vníma. Vzhľadom na to, že jeho rezort navrhuje mnohé nepopulárne opatrenia, dlhodobá podpora Lengvarského zo strany verejnej mienky je niečo nevídané,“ zhodnotil politológ Tomáš Koziak. Úspech ďalšej dvojice vysvetľuje najmä tým, že ich rezorty neriešia každodenné problémy ľudí.

Korčok je zároveň jedným z dvoch ministrov, ktorý sa za posledných šesť mesiacov polepšil a jeho dôveryhodnosť sa zvýšila o štyri percenta. Podľa Koziaka sa pod pozitívne hodnotenie šéfa diplomacie podpisuje aj to, že spolu so štátnym tajomníkom Martinom Klusom (41) tvoria najlepšie fungujúci diplomatický rezort od vzniku Slovenska.

Výrazne narástli sympatie verejnosti aj k ministrovi obrany Jaroslavovi Naďovi (40), ktorý si polepšil výsledok o päť a pol percenta. „Zaujal jasné stanovisko, čo sa týka našej obrannej a bezpečnostnej politiky. Podľa mňa má medzi svojimi priaznivcami tiež ľudí, ktorí sú podobnej orientácie ako Korčok,“ predpokladá politológ Grigorij Mesežnikov.

