Najnovšia kríza vnútri vládnej koalície, ktorú ohlásil predseda Národnej rady Boris Kollár, má dôsledky pre celé Slovensko. Lídri vládnych strán a premiér Eduard Heger v posledných dňoch pripustili, že z koalície môže odísť hnutie Sme rodina a pokračovať budú v trojkoalícii. Včerajšie stretnutie lídrov koaličných strán však vraj riešenie neprinieslo.

Predseda vlády Heger včera vyhlásil, že vie si predstaviť fungovať aj s podporou nezaradených poslancov. Poslanec Národnej rady Tomáš Valášek, ktorý počas zimnej vládnej krízy z koalície odišiel do PS, dnes toto vyjadrenie ostro skritizoval. "Za seba chcem povedať úplne jasne. Ja som z koalície už odišiel. Odišiel som z nej nie včera, ale pred vyše pol rokom. Na tomto stave sa nič nemení ani nezmení, nie som otvorený ponukám. Nemám záujem o žiadne pozície v koalícii. Plnou silou sa venujem budovaniu alternatívy," odkázal počas tlačovej besedy na pôde parlamentu. Súčasnú situáciu v koalícii označil za chaos, keďže nie je jasné, či sa koaliční partneri dohodli na vylúčení Sme rodina alebo našli nejakú inú zhodu. Dodal, že nebude hlasovať s opozičnými stranami za odvolávanie premiéra a naďalej zostane nezaradeným poslancom. "Budem robiť presne to, čo doteraz. Zodpovednú a konštruktívnu opozičnú politiku. Keď vláda a koalícia predložia dobrý zákon, ako predkladá občas, tak ich podporím. Ale znamená to tiež, že keď vláda predloží zákony, ktoré sú nedopečené, nepripravene, doslova škodlivé či nebezpečné, tak ich nepodporím," podotkol.

Líderka mimoparlamentnej strany Irena Bihariová tiež reagovala na vyjadrenie Hegera. "Vyslovil, že si vie predstaviť vládu po odchode Borisa Kollára s dvoma nezaradenými poslancami, teda majúc na mysli aj nášho kolegu. Bola by som veľmi nerada, keby sa s hlasom člena PS nakladalo automaticky, aby bol považovaný automaticky za biankošek, aby sa pri sporoch a vydieraniach v rámci koalície chcela niektorá koaličná strana zastrešovať tým, že má väčšinu v radoch PS," vyhlásila. Dodala, že je absurdné, aby pre väčšinovú podporu vládna koalícia hľadala hlasy v strane, ktorá neuspela vo voľbách.

Nešetrila kritikou ani na adresu šéfa parlamentu a hnutia Sme rodina. "Pokiaľ ide o samotného Borisa Kollára, už sme veľakrát upozorňovali, že ak má táto vláda skutočne úprimne viesť antikorupčný zápas, no tak po boku pána Borisa Kollára to bude pomerne ťažké. A veľakrát sme vyslovili pochybnosti nad rozhodnutím zveriť mu SIS," uviedla predsednícka PS s tým, že jej strana si nerobí ilúzie o tom, že tento aktuálny spor sa vyrieši odchodom Kollára z koalície do opozície. "Táto vláda, čo ju celý čas sledujeme, nás stihla veľmi zaskočiť, sklamať a v mnohom až demotivovať. Nielen tým, ako je neodborná, ale aj tým, akú neúctu vykazuje právnemu štátu. To je to, čo pripisujem práve vplyvu Igora Matoviča, ktorý priniesol do politiky postoj, keď sa považuje dobrý úmysel nad zákon," tvrdo odkázala. Ako dôsledok neúcty k zákonom a právnemu štátu vidí aj súčasnú situáciu v Policajnom zbore.